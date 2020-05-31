"أبوظبي الاسلامي" يقبل استقالة رئيسه التنفيذي

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الاسلامي، عن قبول مجلس إدارة المصرف طلب استقالة مازن منّاع من منصبه كرئيس تنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الاسلامي.



وقال جوعان عويضة سهيل الخيلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الاسلامي: "أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة الموظفين في مصرف أبوظبي الاسلامي بجزيل الشكر والامتنان إلى السيد مازن على جهوده الملموسة خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي للمصرف".



وأفاد المصرف بأن مجلس الادارة قد بدأ بالعمل بشكل فعال على تأمين خلف للرئيس التنفيذي وحتى ذلك الحين، قرر مجلس الإدارة تعيين السيد سانديب شوهان ، الرئيس التنفيذي الحالي للعمليات كرئيس تنفيذي بالإنابة بشكل فوري. وقد انضم السيد سانديب الى المصرف في ابريل 2020 لشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بعد خبرة امتدت 25 عاماً في مناصب قيادية في مصارف عالمية ومحلية كان آخرها الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك المشرق.

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