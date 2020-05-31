الطيران المدني تصدر التقرير النهائي في حادث طائرة "الدياموند DA62"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إصدار التقرير النهائي للتحقيق في حادث طائرة الدياموند DA62 التابعة لشركةFlight Calibration Services Limited (FCSL) الذي وقع بتاريخ 16 مايو 2019 بالقرب من مطار دبي الدولي.



وتم إجراء التحقيق بقيادة قطاع تحقيقات الحوادث الجوية لدى الهيئة حسب البروتوكول الدولي الوارد في الملحق الثالث عشر لاتفاقية الطيران المدني الدولي، بمشاركة ممثل معتمد من فرع تحقيقات حوادث الطيران في المملكة المتحدة، كونها الدولة المسجل فيها الطائرة والدولة المسجل فيها شركة الطيران المعنية، مع مستشار فني من الشركة.



وقد قدم كل من فرع تحقيقات حوادث الطيران في المملكة المتحدة وهيئة الطيران المدني في بريطانيا، بالإضافة إلى شركة الطيران، كافة التسهيلات والأدلة والمعلومات للمحققين لضمان تحقيق فعال، وهذا ما عكس مدى تعاون كافة الجهات المعنية وحرصها على تحديد أسباب الحادث والخروج بتوصيات فعالة.

ومن الجدير بالذكر بأن شركة الطيران المعنية اتخذت إجراءات وتدابير إستباقية لتطبيق التوصيات والدروس المستفادة المنبثقة عن التحقيق، بهدف ضمان التشغيل الاّمن ومنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

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