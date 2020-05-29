"مطارات دبي": تحديث إجراءات السفر مع استئناف رحلات عبر المبنى 3

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت مؤسسة مطارات دبي إن الرحلات المجدولة لشركة "طيران الإمارات" يتم تشغيلها من المبنى 3 في مطار دبي الدولي، موضحة أن صحة وسلامة المسافرين والعاملين تبقى أولوية قصوى على الدوام.

وذكرت المؤسسة على منصتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن السفر عبر مطار دبي آمن في جميع المراحل، مشيرة إلى بعض الإرشادات والإجراءات الخاصة بالسفر عبر المطار مع استئناف بعض الرحلات المجدولة.

وبينت المؤسسة في تحديث لإجراءات السفر، أنه قبل التوجه إلى المطار ينبغي للمسافرين التأكد من إحضار القفازات والأقنعة فضلاً عن وثائق السفر المطلوبة، وأن يكونوا على دراية بمواعيد التعقيم، بحيث يمكن لهم التحرك خلال هذه الفترات على أن يكون بحوزتهم تذكرة سفر لعرضها على السلطات في حال طُلب منهم ذلك.

وأوضحت المؤسسة أنه عند الوصول سيتم السماح فقط للمسافرين الذين يحملون تذاكر الدخول إلى مبنى المطار، وسيتعين عليهم الوصول إلى مكتب إنجاز إجراءات السفر قبل المغادرة بأربع ساعات لتجنب أي تأخير، إذ لن يسمح للمسافرين المتأخرين دخول مبنى المطار.

وبينت أن منافذ إجراءات السفر للدرجة السياحية ستكون مفتوحة أمام جميع درجات السفر، مشيرة إلى أن الصالات بدورها ستبقى مغلقة أمام المسافرين فيما سيسمح لبعض المطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة بالعمل.

وذكرت أن البوابات الذكية متاحة ستكون للمسافرين المسجلين في النظام مسبقاً، كما تم تركيب حواجز وقائية عند كاونترات إنجاز إجراءات السفر في إطار التدابير الاحترازية، لافتة إلى أنه ينبغي الوصول إلى البوابات قد وقت كاف، حيث سيتم تطبيق معايير التباعد الجسدي أثناء الصعود إلى الطائرة وفي مختلف المراحل.

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