"جي أف اتش " تكسب حكما قضائيا ضد موظف اختلس 5 ملايين دولار

المصدر: أمل المنشاوي- أبوظبي





كشفت مجموعة جي أف اتش المالية، اليوم عن حصولها على حكم لصالحها صادر من المحكمة العليا في إنجلترا وويلز ضد موظفها السابق ديفيد هيغ الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة جي أف جي كابيتال المحدودة التابعة لها ومقرها دبي، موضحة في افصاح أرسلته لسوق دبي المالي، اليوم أن الحكم الجديد يؤكد الحكم السابق الصادر من محاكم مركز دبي المالي العالمي بمنح المجموعة أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي. وأكدت أنه بناء على الحكم الصادر ستباشر المجموعة تنفيذ هذه الأحكام على أصول هيغ في المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن ديفيد هيغ أدين بتهمة اختلاس 5 ملايين دولار من شركة جي أف اتش كابيتال وأمضى بسبب ذلك عامين في السجن.

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