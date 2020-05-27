50 إجراءا احترازيا في بروتوكول إعادة افتتاح حلبة التزلج في "دبي مول"

المصدر: سامح عوض الله ــــ دبي

أكدت اقتصادية دبي أن بروتوكول إعادة الافتتاح في دبي يسمح باستئناف العمل في حلبة التزلج في "دبي مول" ضمن عدد من أنشطة الترفيه ابتداءً من اليوم الأربعاء مع الالتزام بالتدابير الاحترازية. وكشف التعميم الذي أصدرته اقتصادية دبي أن حلبة التزلج في "دبي مول" يجب أن يتبع نحو 50 إجراء احترازي لمنع تفشي مرض كورونا (كوفيد 19)، ضمن اعتبارات الصحة والنظافة والتباعد الاجتماعي، حيث نصحت المتسوقين بشراء التذاكر عبر الإنترنت، على الرغم من السماح بفتح منافذ بيع التذاكر بالتناوب. موضحة أن القيود والتدابير تتضمن الآتي:

1. السماح بدخول 50 ٪فقط من العملاء في كل مرة بناًء على السعة الإجمالية للموقع (4 متر مربع لكل زائر).

2. منع إنشاء الفعاليات والاحتفالات.

3. يجب ارتداء الأقنعة قبل دخول الموقع.

4. يُسمح بدخول 5 أفراد كحد أقصى من كل مجموعة فردية (عند كل دخول).

5. يجب وضع أجهزة التعقيم بدون اللمس في الأماكن المخصصة لها (تغطية الطريق بأكمله من المدخل إلى المخرج).

6. يجب وضع مقاييس التباعد الاجتماعي (2 متر) بوضوح على جميع المناطق المرئية داخل المنشأة.

7. التأكد من خضوع جميع من يدخل الموقع بما في ذلك الموظفين والعملاء للفحوصات الإلزامية ولقياس درجة الحرارة.

8. يسمح للأفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و60 عاما بالدخول فقط.

9. يُمنع دخول الموظفين / العملاء / المتعاقدين ممن يعانون من أعراض مرضية والذين تزيد درجة حرارتهم عن 37.5 درجة مئوية.

10. التأكد من عدم تواجد الأفراد ممن يعانون من مخاطر صحية عالية. ويُمنع الأفراد المصابون بمشاكل صحية معينة وأمراض مزمنة وأمراض الجهاز التنفسي من دخول الموقع.

11. يجب توفير منطقة عزل إلزامية للحالات المشتبه فيها.

12. ينصح العملاء بشراء التذاكر عبر الإنترنت، ولكن سيتم فتح منافذ بيع التذاكر بالتناوب للبيع.

13. يجب وضع إشارات التباعد الاجتماعي على أرضيات طوابير الانتظار.

14. وجود حواجز متحركة للتحكم في الطابور.

15. تواجد أجهزة تعقيم اليد من دون اللمس في الأماكن المخصصة لها.

16. على موظفين شباك التذاكر ارتداء الأقنعة والقفازات واستخدام معقم اليدين (فوق القفازات) بعد كل معاملة.

17. تعقيم معدات شباك التذاكر كل ساعة.

18. تعقيم آلات بيع التذاكر الذاتية كل ساعة.

19. في حالة المجموعة، يفضل تقدم شخص واحد فقط لطابور الانتظار لشراء التذاكر.

20. حث العملاء على استخدام طرق الدفع الإلكترونية، ولكن يسمح بالدفع النقدي.

21. التأكد من تنظيف المراحيض وتعقيمها بعد كل استخدام.

22. التأكد من تواجد إرشادات السلامة لغسل اليدين والحفاظ على النظافة.

23. التأكد من وضع اللافتات والإشعارات والتعليمات بوضوح على فترات منتظمة وبصورة مرئية للجميع.

24. الالتزام بالحد الأقصى لعدد الزوار المسموح بهم في المنطقة الترفيهية (في كل جولة إن أمكن) عن طريق الاتصال الفعال مع الجماهير.

25. على منافذ بيع الأطعمة والمشروبات وردهات الطعام الالتزام بالحفاظ على إجراءات.

26. التباعد الاجتماعي من خلال إدارة الطوابير.

27. إلزام جميع الأفراد (الموظفين / الزوار) الخضوع لفحص درجة الحرارة عند دخولهم.

28. فتح شباكين خدمة للتعامل مع للزوار.

29. يجب وضع إشارات التباعد الاجتماعي على الأرضيات.

30. وجود حواجز متحركة للتحكم في الطابور.

31. يجب وضع أجهزة التعقيم بدون اللمس عند كل شباك.

32. على موظفين شباك التذاكر ارتداء الأقنعة والقفازات واستخدام معقم اليدين (فوق القفازات) بعد كل معاملة.

33. تعقيم معدات شباك التذاكر كل ساعة.

34. يجب تعقيم أحذية التزلج باستخدام آلة التعقيم المتواجدة في الموقع بعد كل استخدام وتجنب اعادة استخدام نفس الأحذية عدة مرات في اليوم.

35. يجب تعقيم أدوات وخوذات التزلج يدوي بعد كل استخدام.

36. يتم تعقيم جميع الخزائن يدويا بعد كل استخدام.

37. يسمح باستيعاب 50 ٪فقط من الزوار للتزلج في أي وقت.

38. يتم فصل باب الدخول عن باب الخروج من حلبة التزلج (باستخدام البابين الحاليين).

39. تعقيم البابان المستخدمان لدخول حلبة التزلج بعد كل جولة (كلا الجانبين من الأبواب).

40. تعقيم حواجز محيط الحلبة بعد كل استخدام (خاصة الجزء العلوي من حافة محيط الحلبة).

41. يجب على مراقبي التزلج ارتداء الأقنعة والقفازات داخل حلبة التزلج.

42. يجب أن يكون التزلج في اتجاه واحد للجميع.

43. ينصح المتزلجين بالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي أثناء التزلج.

44. يسمح باستخدام 50 ٪فقط من مساحة الجلوس.

45. يجب ترك مقعدين فارغين بين كل مقعدي جلوس.

46. السماح باستخدام صف واحد من المقاعد مع غلق الصف الذي يليه.

47. تعقيم جميع المقاعد بعد كل جولة، وتطهير جميع الأثاث في غرف التبديل كل ساعة أو عند كل استخدام.

48. يجب وضع أجهزة التعقيم بدون اللمس في الأماكن المخصصة لها، ووضع علامات على المقاعد ووضع علامات التباعد الاجتماعي في مكانها.

49. يجب تعقيم خزائن غرف تبديل الملابس والسلالم المتحركة كل ساعة.

50. يسمح باستخدام 50 ٪فقط من سعة غرف التبديل من خلال التحكم في الدخول لهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news