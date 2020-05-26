70% معدل تشغيل قطاع التجزئة في دبي

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي

أظهر تعميما حكوميا صادر عن اقتصادية دبي أن قرار إعادة الإفتتاح في دبي الذي يبدأ تطبيقه غدا يتضمن اعادة تشغيل قطاع التجزئة فقط بنسبة 70%، فيما يسمح القرار لمجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية بمعاودة العمل بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية والتشغيلية.



وأفاد تعميم حول تفصيل اعادة الأعمال في دبي وحيثيات قرار استئناف الأنشطة الاقتصادية الصادر عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بأنه جرى السماح بعودة العمل بنسبة تشغيل 50 % لكل من الصالونات النسائية والرجالية وصالونات الأطفال، فضلا عن المكاتب والمباني المكتبية وخدمات الرعاية الاجتماعية، وخدمات صف السيارات ودور السينما، ودور المزادات وقطاع الترفيه، بالإضافة إلى مراكز تعهيد الخدمات الحكومية، إلى جانب العيادات ومعاهد التعليم والتدريب ومراكز التعليم والتدريب ومراكز تعليم الأطفال مراكز العلاج، والأكاديميات والصالات الداخلية والنوادي الرياضية واللياقة البدنية، وذك وفق اجراءات احترازية خاصة بكل فئة منها تتضمن تدابير السلامة للحماية من تفشي مرض كورونا المستجد (كوفيد 19).

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