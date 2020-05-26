منها تقليل السعة بصالات العرض.. تدابير أمان جديدة لزوار دور السينما في دبي

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

أعلنت شركة "ماجد الفطيم"، اليوم، عن الاجراءات الاحترازية التي ستتخذها في صالاتها للسينما، والتي ستعاود نشاطاتها بدءا من يوم الغد.

ونشرت الشركة مقطع فيديو توضح فيه هذه الإجراءات، مشيرة إلى أنها ستضيف تدابير أمان جديدة لتمنح زوار دور السينما راحة البال.

وفيما يلي هذه الإجراءات:

- التحقق من درجات حرارة الموظفين عند وصولهم إلى العمل وتطبيق تدابير الصحة والسلامة واسعة النطاق.



- تعقيم وتنظيف الأسطح بعد كل تفاعل للضيوف.



- تطهير القاعات باستخدام آلات الضباب.



- سيكون هناك لافتات وملصقات للأرضيات الجديدة تقوم بتوجيه الضيوف حول أفضل ممارسات الصحة والسلامة.



- سيتم إغلاق "الكاونترات".



- سيتمكن الضيوف من حجز تذاكرهم ووجباتهم الخفيفة مقدما للاستمتاع بالتجربة دون الحاجة الى الانتظار مع خدمة الحصول على الوجبات من دون تلامس.



- تقديم خدمة الدفع من دون تلامس، كما يمكن للضيوف مسح تذاكرهم ضوئيا.



- سيتم تقليل السعة في صالات العرض.



- سيتم توجيه الزوار من خلال العاملين في السينما على كيفية الخروج بأمان كل صف على حدة.



وأخيرا أشارت الشركة إلى أن هذه الإجراءات تم اتخاذها للحفاظ على صحة وسلامة الزوار.

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