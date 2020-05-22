تنظيم الاتصالات: 33 تطبيقا لتحويل عيدية عيد الفطر إلكترونياً

المصدر: عبير عبد الحليم ابوظبي

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة عن إمكانية تحويل عيدية عيد الفطر عبر 33 تطبيقا الكترونيا تشمل تطبيقات البنوك العاملة في الدولة و تطبيقات المحافظ الإلكترونية.

وقالت الهيئة في تعميم اصدرته اليوم الجمعة بعنوان «عايدهم عن بعد وشاركهم فرحة العيد»، أن تطبيقات البنوك المتاحة تصل إلى 23 تطبيقا ويمكن من خلالها تحويل العيدية الكترونيا وتشمل تطبيقات بنك دبي الإسلامي ومصرف الهلال ومصرف عجمان وأبوظبي الإسلامي وأبوظبي التجاري وأبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني و«الإمارات الإسلامي وسيتي بنك ودبي التجاري وبنك رأس الخيمة الوطني ونور بنك والفجيرة الوطني وأم القيوين الوطني والشارقة الإسلامي وبنك المشرق والبنك العربي والبنك الأهلي الكويتي وحبيب بنك المحدود واتش اس بي سي الإمارات» ويونايتد بنك وستاندرد تشارترد والكويت الوطني.

وأوضحت تنظيم الاتصالات أن تطبيقات المحافظ الإلكترونية لتحويل العيدية تتضمن 10 محافظ هي محافظ المصرف الذكي – أبوظبي الإسلامي ومحظفة بي ات – أبوظبي الأول وحياك – أبوظبي التجاري و«ليف – الإمارات دبي الوطني وبوتيم وتو توك بي واي ولت – اتصالات وأهلا – مصرف الهلال وانستا – الفجيرة الوطني» والمشرق نيو.

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