«مبادلة» تنتج كبسولة عزل وأغطية واقية للوجه والأذنين

المصدر: أبوظبي ■وام

وحّدت «مبادلة للرعاية الصحية» و«ستراتا للتصنيع» جهودهما لتطوير مجموعة من المعدات والمستلزمات الطبية الأساسية، التي تسهم في الحد من انتشار فيروس «كورونا»، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية للمرضى.

وتهدف الشراكة إلى إنتاج كبسولة عزل وأقنعة واقية للوجه، إضافة إلى غطاء وقاية للأذنين، في إطار دعم جهود دولة الإمارات الهادفة إلى إيجاد حلول مبتكرة لاحتواء انتشار الفيروس.

ويأتي هذا التعاون في إطار مبادرة «#نعمل_نخلص»، التي أطلقتها شركة «مبادلة» لتعزيز التكاتف والتلاحم بين مختلف المؤسسات والقطاعات الوطنية، لحماية المجتمع ودعم الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الإمارات للحدّ من انتشار وباء «كوفيد-19».

وشكّلت «مبادلة» فريقاً مشتركاً يضم خبراء وممثلين عن «مبادلة للرعاية الصحية»، التي ترتبط بشراكات مع مؤسسات ومراكز طبية رائدة على المستوى العالمي، لتلبية أهم احتياجات الرعاية الصحية في المنطقة، وشركة «ستراتا» المتخصصة في إنتاج أجزاء هياكل الطائرات، التي رسخت مكانتها شركة رائدة في سلسلة الإمداد العالمية لصناعة الطيران، وذلك بهدف ضمان مواكبة آخر المستجدات وتحديد متطلبات واحتياجات قطاع الرعاية الصحية في الدولة. وتمكن الفريق المشترك من تطوير كبسولة عزل مصممة بشكل مبتكر، لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمرضى «كوفيد-19» إلى جانب ضمان سلامة الكوادر الطبية ومنع انتشار الفيروس. ويعمل الفريق على تطوير وإنتاج غطاء وقاية للأذنين، لمساعدة العاملين في فرق الرعاية الصحية على تخفيف الضغط الذي تتعرض له الأذن نتيجة لارتداء الأقنعة وكمامات الوجه لفترات طويلة.

- «مبادلة» شكّلت فريقاً مشتركاً يضم خبراء وممثلين عن الشركتين.

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