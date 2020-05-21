"اقتصادية عجمان" تضبط 46 مخالفة وتستعين بطائرات دون طيار في الرقابة

المصدر: أحمد الشربيني- عجمان

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بأنها نفذت 1,717 زيارة تفتيشية على الأسواق في خلال شهر أبريل الماضي للتحقق من ضبط الأسعار والتزام المنشآت الاقتصادية ومرتاديها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" المستجد، لافتة إلى أن الحملات نتج عنها إنذار 152 منشأة، وإغلاق منشأتين، وتحرير 46 مخالفة توزّعت أبرزها بين ثمانية مخالفات ناتجة عن التلاعب ورفع الأسعار، و12 مخالفة في الاتجار في البضائع المقلّدة أو المغشوشة، و19 مخالفة لعدم الالتزام بتطبيق التعليمات الخاصة بمكافحة الوباء.



وقال مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك بالدائرة، أحمد خير البلوشي، إن الدائرة عملت على توعية 431 منشأة عبر حملاتها التفتيشية الشهر الماضي"، مبينا أن "الدائرة وظفت أحدث الابتكارات والتقنيات الحديثة في دعم عملية التفتيش الميداني والرقابة كاستخدام الطائرات بدون طيار (درونز) لتعزيز السلامة العامة".



وأضاف أن "الدائرة حرصت على عمليات تركيب الكاميرات الحرارية عند مداخل ومخارج مراكز التسوّق والمراكز التجارية للكشف عن أية إصابات، وتركيب العدّادات الموصولة بشاشات عرض ذكية لرصد أعداد الزوّار والمتسوّقين المتواجدين في المراكز التجارية، بجانب تحديد فئاتهم العمرية، ضمن جهود التصدّي للوباء".



وقال إن "الدائرة تمكنت من التعامل مع إجمالي 844 شكوى خلال ابريل الماضي، كان أبرزها 451 شكوى نتيجة رفع الأسعار، و76 شكوى اتجار بالبضائع المقلّدة أو المغشوشة، وتلقّت كذلك إجمالي 822 بلاغ، معظمها بلاغات بشأن رفع الأسعار بواقع 721 بلاغ، و45 بلاغ نتيجة الاتجار في البضائع المقلّدة أو المغشوشة منها الكمّامات والمعقّمات الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى 34 بلاغ لعدم التزام المنشآت بتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية".



وأشار إلى أن" "نسبة الشكاوى الواردة خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل قد انخفضت مقارنة في بداية الشهر بنسبة 41% وانخفضت البلاغات أيضاً بنسبة 19% بفضل جهود الرقابة والمتابعة على الأسواق ومنافذ البيع على مدار الساعة".



وأضاف أن "الدائرة تعمل بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية كإدارة الصحّة العامة في دائرة البلدية والتخطيط بشكل تكاملي للرقابة على منافذ البيع، اذ تم تشكيل فريق عمل مُوحّد خلال الفترة الراهنة لتوحيد الجهود واعتماد اشتراطات صحّية موحّدة تضمن الحد من انتشار فيروس كورونا، وعقدنا ورش توعوية للمنشآت لشرح الضوابط والاشتراطات والتدابير الواجب تطبيقها للحفاظ على سلامة المجتمع، وتم تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المشتركة"..".

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