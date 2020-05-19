«صندوق خليفة» يدرّب 1260 مواطناً من رواد الأعمال في أبريل

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

نجح صندوق خليفة لتطوير المشاريع في تدريب 1260 مواطناً ومواطنة، خلال أبريل الماضي، من خلال تنظيمه 15 دورة تدريبية متخصصة ومجانية عبر نظام الاتصال المرئي والتقني، وذلك في رقم قياسي هو الأول من نوعه ضمن جهوده في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقابل تدريب 92 شخصاً فقط خلال مارس الماضي.

وأفاد الصندوق، في بيان أمس، بأن هذا الإنجاز يأتي في إطار حرصه واهتمامه بتوعية وتأهيل أكبر عدد من المواطنين والمواطنات من رواد الأعمال ما يمكنهم من تعزيز قدراتهم وإمكاناتهم، في ظل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» وتأثيرها في قطاع الأعمال بشكل عام.

وركزت دورات التدريب عن بعد التي نظمها الصندوق، خلال الشهر الماضي، على موضوعات متخصصة مهمة، منها كيفية بناء نموذج العمل الاستثماري للمشروع، وإعداد خطة العمل المتكاملة ودورات في مجال توليد الأفكار والمالية المبسطة، إضافة إلى أهمية الاستجابة المبكرة للأزمات وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في نجاح المشروعات، وتعريف المتدربين بالخطوات الأولية لبدء التجارة الإلكترونية.

وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، محمد علي محمد الشرفاء، حرص الصندوق على ترسيخ دوره ومكانته كمؤسسة رائدة في مجال نشر ثقافة ريادة الأعمال وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها تداعيات أزمة «كوفيد-19»، والتي تتطلب ابتكار طرق ووسائل تضمن الاستمرار في تقديم خدماته لرواد الأعمال المحتملين على مستوى الدولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news