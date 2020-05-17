اقتصادية دبي تضيف أنشطة تجهيز كبائن التعقيم وتجارتها وتأجيرها إلى «دليل الأنشطة»

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أفاد قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، بإضافة 12 نشاطاً تجارياً جديداً، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، إلى دليل الأنشطة الاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوة عقب استطلاع الرأي، الذي يجريه القطاع بشكل دوري، لتتبع احتياجات السوق المحلية، ومبدأ العرض والطلب، بالإضافة إلى استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يسهم في تحقيق مشروعاتهم التنموية، والتنافس في السوق المحلية لدولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه التحديد.

الأنشطة الجديدة

وتتنوع الأنشطة الجديدة لتشمل عدداً من القطاعات الحيوية والمتخصصة في إمارة دبي، ومنها: نشاط تجارة السلع النادرة والمميزة، ويشمل المنشآت التجارية التي تقوم بممارسة عرض المقتنيات والسلع النادرة والمميزة وبيعها، كالتحف والبراويز والمفروشات وغيرها، على أن يكون عرض المنتجات في المنشأة بكميات محدودة فقط، ونشاط تجهيز كبائن التعقيم، ويشمل الورش التي تقوم بتجهيز كبائن التعقيم من الألومنيوم أو الزجاج، ليتم نصبها في الأماكن المختلفة بغرض تعقيم وتطهير الأفراد والمركبات، ونشاط تجارة كبائن التعقيم ويشمل إعادة بيع كبائن التعقيم التي يمكن نصبها في الأماكن المختلفة، ونشاط تأجير كبائن التعقيم، ويشمل تأجير الكبائن وحجيرات التعقيم.

وضمت قائمة الأنشطة الجديدة أيضاً نشاط تأجير اللوحات والأعمال الفنية، ويشمل تأجير الأعمال والمعروضات الفنية العريقة والمميزة، مثل اللوحات والرسومات الفنية والمنحوتات، والصور الفوتوغرافية وأعمال الحرف اليدوية والتحف، لصالات عرض الأعمال الفنية والمعارض والمتاحف وغيرها، ونشاط نادٍ صحي للأطفال، ويشمل المنشآت المتخصصة في توفير الأنشطة المائية الصحية، التي تهدف إلى تنمية المهارات الذهنية والجسدية للرضّع والأطفال الصغار، عبر استخدام الحمامات المائية المصممة خصيصا لذلك الغرض، ويشمل ذلك تعليم السباحة، الجمباز، التدليك، غرف السونا.

هندسة السواحل

وضمت قائمة الأنشطة الجديدة، نشاط استشارات هندسة السواحل، ويشمل المنشآت العاملة في مجال تقديم خدمات الاستشارات والتصميم لأعمال الحماية الساحلية، والإشراف على تنفيذها، متضمنة دراسات النمذجة الرقمية والمختبرية للأمواج والتيارات وانتقال الرواسب، وأعمال تصميم المنشآت الساحلية.

وتمت إضافة نشاط تفكيك الطائرات، ويشمل المنشآت العاملة في إزالة الأجزاء والمكونات القيمة من الطائرات التي خرجت من الخدمة، بهدف إعادة استخدامها في صناعة الطيران، وإخراج أجزاء أخرى لأغراض لا تتعلق بالطيران وتفكيك بقية الطائرة لأغراض إعادة التدوير.

وتمت إضافة نشاط خدمات البستنة المنزلية، ويشمل المنشآت التي تقوم بأعمال البستنة في المنازل فقط، مثل ري الأشجار والنباتات المنزلية، وتشذيب الأشجار والعشب، ولا يشمل النشاط الأعمال الهندسية كتركيب المضخات وتمديدات المياه وغيرهما، ونشاط خدمات الألعاب على الإنترنت، ويشمل المنشآت التي تقوم بتطوير الألعاب المجانية والمدفوعة المختلفة، التي تستخدم شبكات الحاسوب والإنترنت وأجهزة الألعاب الإلكترونية، وذلك عبر تحميلها من متاجر التطبيقات الإلكترونية المختلفة، أو عن طريق الأقراص المدمجة، على ألا تشمل تلك التطبيقات أي نوع من التطبيقات الإلكترونية التي تخالف القوانين السارية في الدولة.

تشييد المراسي

وضمت قائمة الأنشطة الجديدة: نشاط مقاولات تشييد المراسي العائمة، ويشمل أعمال التركيب والصيانة الخاصة بالمراسي العائمة، شاملة الخدمات والوسائل البحرية المساعدة مثل أنظمة الرسو، وربط القوارب، والركائز البحرية، والحبال المرنة، ومضخات الصرف الصحي، وإمدادات المياه والكهرباء، وأنظمة مكافحة الحرائق للمرافق الترفيهية الخاصة والحكومية، كما تشمل هذه الأعمال تركيب وصيانة المساعدات الملاحية مثل العلائم الملاحية وإجراءات السلامة.

وأخيراً نشاط خدمات هندسة الكشف عن الأبنية والإنشاءات المدنية، ويشمل المنشآت التي تعمل في مجال الكشف الفني الهندسي عن عيوب المنشآت المدنية بكل أنواعها (الأبنية بمختلف أنواعها واستخداماتها وارتفاعاتها)، والإنشاءات المدنية للبنية التحتية كالجسور والطرق والأنفاق والسدود، ويشمل ذلك عمليات الفحص والاختبار غير التدميري للكشف الفني الهندسي، وتحليل النتائج وأعداد الدراسات والتقارير التي تبين وضع الحالات وبرامج علاجها، والمؤهلات المطلوبة لممارسة هذا النشاط بكالوريوس في الهندسة المعمارية أو المدنية، وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في المجال نفسه.

دليل الأنشطة الاقتصادية

أطلقت اقتصادية دبي دليل الأنشطة الاقتصادية، الذي يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، حيث يشكّل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. ويحتوي دليل الأنشطة الاقتصادية على كل المعلومات حول الرخص وآلية التسجيل، وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص. وأهم ما يميز الدليل أنه يجيب عن مئات الأسئلة التي تهم الشركات ورجال الأعمال، خصوصاً الذين يخططون للاستثمار في دبي.

نشاط تجارة السلع النادرة يشمل بيع المقتنيات والسلع المميزة، كالتحف والبراويز والمفروشات.

نشاط استشارات هندسة السواحل، يشمل منشآت تقديم خدمات الاستشارات والتصميم لأعمال الحماية الساحلية.

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