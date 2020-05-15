«تنظيم الاتصالات» تطلق الدليل الإرشادي لتجربة المستخدم

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الدليل الإرشادي لتجربة المستخدم «البحث والتطبيق» الأول من نوعه، الذي يساعد موظفي تجربة المستخدم ومصممي واجهات المستخدم وغيرهم على الاستعانة بأفضل الأدوات والممارسات العالمية للتركيز على المتعامل في البحث والتصميم.

جاء ذلك خلال ورشة افتراضية عقدتها الهيئة تحت عنوان «أهم مستجدات ممكنات الحكومة الذكية»، بحضور أكثر من 150 خبيراً ومهتماً من الجهات الاتحادية في الدولة.

وتوجهت الهيئة، في بداية الورشة، بالشكر إلى جميع الجهات الاتحادية، نظراً للجهود الكبيرة التي بذلتها خلال عام 2019، والتحسن الملحوظ في نتائجها، مقارنة مع السنوات الماضية في تحقيق معايير مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية.

وإضافة إلى إطلاق الدليل، استعرضت الورشة أهم مستجدات مؤشرات وممكنات الحكومة الذكية، مثل إطلاق محور تقييم جديد للعمل عن بعد، يقيس مدى جاهزية الجهات الاتحادية وخدماتها وموظفي التحول الرقمي لمنظومة العمل عن بعد، وإطلاق محور خاص بتقييم جودة الخدمات الرقمية عبر التطبيق الذكي، وإطلاق معايير خاصة بالتعامل مع الأزمات، وأخرى خاصة بالتوقيع الرقمي للخدمات، ومدى تطوير الجهات لخدماتها بالاستعانة بمنهجية تجربة المستخدم، وتسهيل الخدمات وتبسيطها، وبتصميم الخدمات الاستباقية.

وقال نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة، رئيس الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية، سالم الحوسني: «نعيش هذه الأيام مرحلة مهمة، تضمنت تطبيقاً فعلياً للاستراتيجيات والخطط التي اتبعتها حكومة الإمارات وفق توجيهات القيادة الرشيدة بخصوص تمكين وتعزيز الحكومة الذكية في الدولة».

وأضافت: «لقد استطاعت دولة الإمارات أن تتعامل وبشكل حاسم وفعال مع مقتضيات المرحلة، والمحافظة على سير العمل والإنتاج في كل القطاعات، والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات، وعلى مدار الساعة، ليضاف هذا النجاح إلى النجاحات الكثيرة التي حققتها الدولة في مجال الحكومة الذكية والتحول الرقمي، وتحقيق التنمية المستدامة».

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