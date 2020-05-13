"المركزي": 20 سؤالا حول الفائدة والرسوم والغرامات قبل أخذ تمويل عقاري

المصدر: أمل المنشاوي- أبو ظبي





نصح المصرف المركزي عملاء البنوك الراغبين في أخذ تمويل عقاري لشراء منزل جديد أو عقار استثماري أن يطرحوا 20 سؤالا جوهريا يتعلق بمدة السداد وسعر الفائدة والرسوم غرامات التأخير وغيرها من الأمور.

وأوضح "المركزي"، في تفاصيل نشرة توعوية حصلت " الإمارات اليوم علي نسخة منها، أن الرهن العقاري هو نوع من القروض التي تستخدم عادة لتمويل شراء عقار، مثل منزل جديد أو عقار استثماري.



وقال: "عندما يفكر العميل في شراء عقار ويحتاج إلى الحصول على قرض لتغطية ثمنه، يجب أن يبحث في أماكن متعددة ويقارن أسعار الفائدة المعروضة. فيما ستبحث البنوك عدة عوامل مثل جودة العقار ومقدار الدفعة المقدمة والتصنيف الائتماني وما إلى ذلك".

وأضاف "المركزي": "يجب على العميل محاول تصفية عروض المؤسسات المالية إلى أقل عدد ممكن، ومن ثم يستعد لبحث القرض العقاري معها، وتجهيز إجابات عن أسئلتها حول العقار مثل دخلك ونفقاتك وأصولك ومديونياتك ومقدار الدفعة المقدمة من ثمن العقار، وستقوم المؤسسة المالية بتسجيل مطالبة على العقار حتى يتم سداد القرض".



وأكد أن لدى العميل الحق في طرح استفساراته الجوهرية لضمان تعرفه على التزاماته الرئيسية قبل التوقيع ومن أهمها:

-فترة استهلاك قرض الرهن العقاري بمعني كم سنة سيستغرق سداد القرض.

-مدة القرض وهي المدة الزمنية التي سيقدم البنك القرض خلالها فاتفاقية القرض العقاري تنتهي عادة بعد فترة من الوقت (على سبيل المثال، من 1 إلى 5 سنوات)، وبعد ذلك قد يطلب العميل تجديد القرض لمدة رصيده أو سداده أو تحويله إلى مؤسسة مالية أخرى.

وأشار إلى انه يحق للعميل أن يسأل حول معدل الفائدة السنوي:

- هل يتغير معدل الفائدة، وإذا كان الأمر كذلك، متى يتغير.

- كم يبلغ المبلغ الأساسي ومقدار الفائدة التي سيتم دفعها في نهاية مدة القرض

- كم تبلغ قيمة غرامة السداد المبكر للرهن

- ما هي قيمة رسوم الرهن العقاري

وأضاف "المركزي"، أنه من المهم أيضا أن يعرف العميل كافة التفاصيل المتعلقة بالرسوم والمصاريف مثل :

-الرسوم القانونية

-رسوم التقييم

-الرسوم الإدارية

-رسوم الفحص

-تسجيل الرهن العقاري

-رسوم التأخر عن الدفع

-رسوم التخلف عن دفعة

-رسوم تغيير تاريخ استحقاق الدفع

-رسوم تغيير مبلغ الدفعة

-رسوم إضافة دفعة مقطوعة

-رسوم تجديد الرهن العقاري

-معرفة أي رسوم أخرى

وتابع "المركزي" أنه بعد مقارنة أسعار الفائدة والرسوم والنفقات، وموافقة العميل على القرض العقاري، سيحصل أيضا على اتفاقية متعددة المكونات. يجب أن يطلب من محاميه مراجعتها قبل التوقيع، حيث أنها وثيقة ملزمة قانونياً بمجرد التوقيع ومن الضروري أن يفهم ما يوافق عليه.



وأكد أنه إذا كان العميل يبحث عن رهن عقاري لعقار مؤجر كاستثمار، عليه التأكد من أن إيرادات الإيجار ستتخطى تكاليفه بما في ذلك تكلفة الاقتراض وأي رسوم خدمات على العقار واحتمال أن يستغرق الأمر وقتًا لإيجار العقار.

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