268.6 مليون درهم انكشاف "أبو ظبي الأول" على "فينيكس" وشركاتها

المصدر: أمل المنشاوي- أبوظبي







واصلت البنوك والشركات لمدرجة بسوقي المال افصاحاتها المتعلقة بالانكشاف على ديون مجموعة " فينيكس كوموديتيز" والشركات التابعة لها، حيث كشف بنك أبوظبي الأول عن انكشافات بقيمة 73.2 مليون دولار (268.6 مليون درهم ) فيما أكد كل من بنك دبي التجاري، وبنك الشارقة، والبنك العربي المتحد، عدم وجود انكشاف أو تمويلات أو تعاملات مالية أو تأمين، وذلك بحسب رسائل رسمية وجهتها إدارات هذه البنوك لسوقي دبي المالي وابوظبي للأوراق المالية وتم نشرها على الموقع الالكتروني لهما.

وبحسب ما جاء في رسالة بنك "أبوظبي الأول" بلغت قيمة انكشافه على مجموعة "فينيكس كوموديتيز" 7.7 ملايين دولار على شكل قرض مشترك مع عدد من مؤسسات الإقراض الدولية.



وأضاف أن لديه انكشافا على اثنتين من الشركات التابعة للمجموعة، حيث تبلغ قيمة الانكشاف على شركة "Phoenix Global DMCC" نحو 55.3 مليون دولار على شكل قروض ثنائية وقروض مشتركة مع مؤسسات إقراض دولية أخرى.

وأشار إلى أن لديه انكشافا على شركة "SMEG DMCC" بقيمة 10.2 مليون دولار على شكل قروض ثنائية.



ولفت إلى أنه تم تأمين القروض المشتركة عبر مجموعة من آليات الضمان تتضمن تعهدات الحسابات المصرفية، وتحويل إيرادات لصالح البنك، وضمانات مؤسسية، كما تضمن تأمين القروض الثنائية الخاصة بالشركات التابعة للمجموعة بضمانات مؤسسية بعضها مضمون بهوامش نقدية.

يذكر أن 14 بنكا وشركة مالية أفصحت أمس الأول عن تعرضها للشركة التي تتخذ من مركز دبي للسلع المتعددة مركزا لها ويتم تداول أخبار بشأن خضوعها للتصفية بعد أن راكمت خسائر .



وتعمل الشركة بمجال تجارة السلع الأولية ومملوكة لرجل الأعمال الهندي غوراف داوان، وتسعى لإعادة هيكلة ديونها بعد خسائر تكبدتها بنحو 450 مليون دولار في إحدى عقود التحوط ضد فروق العملة في خضم موجة الاضطرابات العنيفة التي تضرب الأسواق بحسب ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن طلب تعثر تقدمت به الشركة القابضة لدى السلطات في "جذر العذراء" البريطانية.

ويبلغ عمر الشركة نحو 20 عاماً، توظف نحو 2500 موظف، وبلغت إيراداتها نحو 3 مليارات دولار في 2019 من تجارة الحبوب والفحم والمعادن.

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