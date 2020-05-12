13 بنكاً محلياً غير منكشف على "فينيكس"

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

بلغ عدد البنوك المحلية غير المنكشفة على ديون شركة "فينيكس كوموديتينز" المتخصصة في تجارة المنتجات الزراعية، 13 بنكا، وذلك بحسب إفصاحات رسمية من هذه البنوك أرسلتها إلى سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، والتي أكدت فيها أنه لا توجد انكشافات حتى تاريخه، فيما أفاد بنكان بأن لديهما تعرض بقيمة تبلغ نحو 129.8 مليون درهم.



وأفصحت بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي وأم القيوين الوطني ورأس الخيمة الوطني والتجاري الدولي ودبي الإسلامي والإمارات الإسلامي وعجمان والإمارات للاستثمار والفجيرة الوطني وبنك الاستثمار والمصرف الخليجي التجاري، عن عدم انكشافها على "فينيكس كوموديتيز" حتى تاريخه.



وأفاد بنكان وهما المشرق والإمارات دبي الوطني بوجود انكشافات بقيمة 43 مليون درهم للأول و86.8 مليون درهم للثاني على الترتيب وذلك لشركة "فينيكس "جلوبال" المملوكة للشركة الرئيسة.



جاءت هذه الإفصاحات بناء على طلب إداراتي سوقي المال في الدولة عقب خبر نشرته وكالة "رويترز" أخيرا نقلا عن وثيقة، تفيد بأن "فينيكس كوموديتيز بي.في.تي" والتي مقرها مركز دبي للسلع المتعددة تخضع للتصفية بعد أن راكمت خسائر تداول محتملة بأكثر من 400 مليون دولار.



وقالت "رويترز" إن وثيقة أعدها "مصفون" أوضحت أن "فينيكس كوموديتيز" المتخصصة في تجارة المنتجات الزراعية وبالأخص الأرز، إضافة إلى الفحم والمعادن، تخضع للتصفية، بعد أن تراكمت خسائر محتملة لتداول بالمشتقات بأكثر من 400 مليون دولار.



وأشارت الوثيقة التي أعدها مسؤولون عن التصفية، بحسب "رويترز"، إلى أن الشركة ألقت باللوم في الالتزامات على تقلب العملة الناجم عن ظهور فيروس "كورونا"، ما أثر في مشتقات مرتبطة بالدولار وعملات أخرى.

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