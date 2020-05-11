"اقتصادية ابوظبي": بدء استلام طلبات المطاعم ومنشآت السياحة والترفيه لاسترداد 20% من قيمة عقود الإيجار

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي



تنفيذا لتوجيهات سمو ولي عهد ابوظبي ضمن مبادرات الحزمة لاقتصادية لدعم القطاع الخاص

أبوظبي في 11 مايو،،

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي عن إطلاق خدمة رقمية لاستلام طلبات المطاعم وشركات السياحة والترفيه على مستوى امارة ابوظبي بما يمكنهم من استرداد 20% من القيمة الايجارية السنوية المترتبة عليها بناء على ما جاء في التعميم الصادر عنها مؤخرا بهذا الشأن.

وأكد محمد علي الشرفاء، رئيس الدائرة أن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي لدعم القطاع الخاص ضمن مبادرات الحزمة الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخرا بهدف دعم الشركات والمؤسسات التي تضررت جراء تنفيذ وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمحاربة عدوى فيروس كورونا كوفيد 19.

وأوضح أن حكومة امارة ابوظبي تكفلت باسترداد القيمة الايجارية التي تحملها المستثمر بنسبة 20 % على أن يستفيد منها المستأجر الذي بدأ عقد ايجاره من شهر سبتمبر من العام 2019 ومن قام بتجديد عقده خلال الفترة من أول ابريل 2020 حتى نهاية سبتمبر وذلك بهدف تعزيز ثقة مناخ الاعمال بالإمارة حيث يشمل القرار جميع أنشطة المطاعم والكافتيريا والأنشطة السياحية والترفيهية.

وأشار الى أن القرار يأتي أيضا ضمن حزمة المبادرات التي تنفذها الدائرة حاليا دعما للقطاع الخاص حيث تم مؤخرا اعفاء الشركات والمؤسسات العاملة في أبوظبي من مخالفات الدائرة يصل اجمالي قيمتها أكثر من 246 مليون درهم كما تعمل على التواصل مع رجال الاعمال والمستثمرين بشكل دوري للاطلاع على تحدياتهم والمعوقات التي يواجهونها ومدى تأثر استثماراتهم بسبب تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمحاربة عدوى فيروس كورونا.

من جانبه أفاد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة أن أصحاب المطاعم ومنشئات السياحة والترفيه "دون الفنادق" التي شملها القرار يمكنهم الحصول على خدمة استرداد 20 % من قيمة عقود الايجار السنوية وذلك من خلال الموقع الالكتروني للدائرة www.added.gov.ae حيث يتطلب ذلك تسجيل البيانات المطلوبة للرخصة وعقد الايجار لاتخاذ الإجراءات اللازمة بإيداع المبلغ المستحق الى حساب الرخصة.

وأشار وكيل الدائرة الى أنه تم تفعيل خدمة استلام طلبات استرجاع قيمة الايجار بالتنسيق والربط المباشر مع دائرة المالية أبوظبي بحيث يتم انجاز الطلبات دون تدخل بشري عبر اتمتة الإجراءات وقبولها قياسا للبيانات التي يتم ادراجها في طلب التسجيل.

الجدير بالذكر أن القرار الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بهذا الشأن أوضح انه في حال كان بدل الايجار بصيغة تشاركية مثل بدل ايجار ثابت ونسبة من الدخل يحتسب الاسترجاع على البدل الثابت وعلى مالك العقار الذي يدعي بحقوق مالية تجاه المستأجر أو أي صاحب حق مالي اخر مراجعة القضاء المختص لحجز البدل المستحق حيث لا تقبل الدائرة اي طلب حجز من أي نوع كان الا بموجب حكم قضائي.

وأضافت الدائرة أن القرار لا يمس باقي بنود عقود الايجار ويعتمد البدل السنوي التعاقدي كاملا لغايات التوثيق والرسوم كما لا يسري على عقود الايجار المنتهية بالتملك حيث يسري على جميع العقود الجديدة التي تم ابرامها من أول أكتوبر 2019 حتى 31 مارس 2020 بالإضافة الى جميع عقود الإيجار التي تم تجديدها من أول ابريل 2020 حتى 31 سبتمبر 2020 بغض الظر عن تاريخ ابرامها.

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