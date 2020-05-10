"طيران الإمارات" تتخذ إجراءات للمحافظة على تدفقاتها النقدية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت "طيران الإمارات"، إنها اتخذت إجراءات عدة للمحافظة على تدفقاتها النقدية، وذلك من خلال تدابير لضبط التكاليف، والحد من النفقات المالية غير العاجلة، والعمل بالتعاون مع الشركاء لتطوير بيئة العمل. كما قامت بوقف جزئي لبعض خطوط الائتمان القائمة قبل 31 مارس، وتعمل حالياً على تأمين خطوط إضافية لمزيد من تعزيز السيولة.

وقالت الناقلة إنها نجحت في الربع الرابع من السنة المالية 2019/ 2020، في جمع سيولة إضافية من خلال قروض وائتمانات وتسهيلات تجارية قصيرة المدى بحوالي 4.4 مليارات درهم وسوف تواصل الاستفادة من البنوك لجمع سيولة إضافية في الربع الأول من السنة المالية الجارية 2020/ 2021 لتوفير مظلة أمان ضد تأثيرات "كوفيد-19" على تدفقاتها المالية في المدى القصير.

وأشارت إلى أنها اختتمت سنتها المالية بمستوى صحي في أرصدتها النقدية حيث بلغت 20.2 مليار درهم.

وخلال السنة المالية 2019/ 2020 ذكرت استثمرت مجموعة الإمارات في الإجمال 11.7 مليار درهم لشراء طائرات ومعدات جديدة، وتملّك شركات ومرافق وتقنيات حديثة وتمويل مبادرات العاملين، بتراجع عن استثمارات السنة الفائتة التي بلغت مستوى قياسياً قدره 14.6 مليار درهم.

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