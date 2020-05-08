مسافرة تلد على رحلة لـ"طيران الإمارات" بعد 30 دقيقة من إقلاعها

المصدر: أزاد عيشو _ دبي

قالت شركة "طيران الإمارات"، إن رحلتها رقم "إي كيه 783"، المتجهة إلى لاغوس، عادت إلى دبي في السادس من مايو الجاري، بسبب حالة ولادة على متنها.

وأضاف المتحدث في بيان تلقت "الإمارات اليوم"، نسخة منه، أنه ونتيجة لذلك تم تغيير الطائرة التي غادرت إلى وجهتها بعد تأخر دام لنحو 4 ساعات؛ لافتا إلى أن سلامة ركابنا وطاقمنا تعتبر الأهمية القصوى بالنسبة لنا.

وأفاد موقع Airlive المتخصص بتتبع الرحلات أن الرحلة كانت مخصصة لنقل المسافرين النيجيرين الراغبين بالعودة إلى بلادهم؛ واضطرت الطائرة للعودة بعد 30 دقيقة فقط من إقلاعها.

وأفاد حساب شؤون الخارجية والمغتربين النيجيري على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن الأم والطفل يرقدان حاليا في مستشفى بدبي.

وستتمكن الأم من العودة لاحقا إلى نيجيريا بعد حصولها على شهادة ميلاد ووثائق سفر أخرى ضرورية لطفلها.

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