«تنظيم الاتصالات» توجّه «اتصالات» و«دو» بعدم إتمام الاشتراك بنقرة واحدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وجّهت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، مزوّدي خدمات الاتصالات، وهما شركة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، والعلامة «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بعدم إتمام اشتراك المستهلك في أي منتج أو خدمة أو لعبة أو نغمة بنقرة واحدة.

وأكدت الهيئة أنه يتعين على مزودي الخدمة، الطلب من المستهلك تأكيد الاشتراك عن طريق إدخال كلمة مرور واحدة من أجل تجنب أي اشتراك غير مقصود.

وأشارت إلى أنه ينبغي على مزودي الخدمة، التصرف بشفافية في جميع التعاملات مع المستهلكين بخصوص الخدمات المعروضة أو المقدمة للمستهلكين، واتخاذ كل التدابير المعقولة لفرض الرسوم على حسابات المشتركين في الوقت المناسب، فضلاً عن تعزيز الوعي ومساعدة المشتركين لديهم في الحصول على أفضل منتجات وخدمات الاتصالات المتوافرة لديهم.

وأوضحت الهيئة أنه ينبغي على مزود الخدمة إرسال رسالة تأكيد بعد الاشتراك، على أن يتم ارسالها عقب الاشتراك في الخدمة، وأن يتم ارسالها عبر الرسائل النصية القصيرة، وبأي شكل من أشكال المراسلات الالكترونية الأخرى على النحو المحدد من المشترك، وأن تتضمن التفاصيل ذات الصلة مثل تاريخ ووقت الاشتراك أو الشراء واسم المنتج أو الخدمة وسعر الاشتراك، بما في ذلك عدد المرات، أي ما يتعلق بأي رسوم متكررة، إن وجدت، فضلاً عن رابط يسهل على المشترك إلغاء الاشتراك أو الشراء، إذا رغب في ذلك. وكانت الهيئة قد أعلنت سابقاً أنه يتعين على المرخص لهما «اتصالات» و«دو»، الاحتفاظ بسجلات تمكنهما من إثبات أن كلمة المرور لمرة واحدة، قد تم استخدامها في عملية الاشتراك، وفي حالة الشراء أو الاشتراك المتنازع عليه يجوز دعوة المرخص له تقديم هذه الأدلة عند اللزوم لإثبات امتثال عملية الشراء لهذه الأنظمة، وأنه تم إدخال كلمة المرور لمرة واحدة أثناء عملية الشراء.

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