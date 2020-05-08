معلومات حول الشركة التضامنية

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أوضحت اقتصادية دبي أن الشركة التضامنية يمكنها مزاولة معظم الأنشطة الصناعية والتجارية والمهنية، محددة أبرز المعلومات عن هذا النوع من الشركات كالتالي:

-تتكون من شريكين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين، يكونون مسؤولين شخصياً وبالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.

-يجب أن يكون جميع الشركاء من مواطني الدولة.

-يتكون اسم الشركة من أسماء جميع الشركاء، ويجوز أن يقتصر اسمها على اسم واحد أو أكثر من الشركاء، مع إضافة كلمة (وشركاه)، أو ما يفيد هذا المعنى، على أن ينتهي الاسم بعبارة (شركة تضامن)، ما يدل على وجود الشركة، ويجوز إضافة إلى ذلك أن يكون لها اسم تجاري خاص بها، شريطة أن يقترن باسمها الذي سجلت به.

-إذا ذكر في اسم الشركة اسم شخص غير شريك فيها مع علمه بذلك كان مسؤولاً بالتضامن عن التزامات الشركة.

-لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.

-الشركاء مسؤولون بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.

-تكون إدارة الشركة لجميع الشركاء، ويعتبر كل شريك في شركة التضامن وكيلاً للشركة ولبقية الشركاء في ما يتعلق بأعمال الشركة، إلا إذا عهد بالإدارة لأحد الشركاء بمقتضى عقد الشراكة أو عقد مستقل.

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