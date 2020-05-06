المركزي: تدخل استباقي لتخفيف أثار "كورونا" على الاقتصاد

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال محافظ المصرف المركزي عبد الحميد سعيد أن توقعات العام 2020 غير مؤكدة بطبيعة الحال، إذ يتحكم بها تأثير وباء كورونا عالميا، سواء من حيث حياة البشر أو النشاط الاقتصادي.

مؤكدا في مقدمة التقرير السنوي للمصرف المركزي الصادر أمس عن العام 2019 أن منعة ومرونة القطاع المصرفي ستكون قيد الاختبار لذا سيواصل المصرف المركزي لعب دوره في ما يتعلق بتوجيه القطاع المصرفي خلال هذه الفترة مع التدخل الاستباقي من جوانب ّعدة، بما فيها دعم السيولة وكفاية رأس المال وغيرها من اجراءات تخفيف الضغط بهدف ضمان استمرارنا في مساعدة ورعاية بيئة الأعمال في الدولة، مع التركيز بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة."

وأضاف المحافظ، تبنينا الرقمنة كنهج تنظيمي متقدم حيث تمثلت إحدى أبرز محطات العام 2019 في إنشاء مكتب التقنية المالية داخل مقرنا بحيث يكون للمصرف المركزي سلطة التنسيق في ما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية لسلوك ّالتحوط والأسواق، مشيرا أن المصرف المركزي أطلق خلال العام برنامج قروض المواطنين، الذي استفاد منه أكثر من 4000 مواطن إماراتي منذ طرحه في شهر مارس من العام 2019.."

وبين المركزي في تقرير أنه تماشـيا مـع البرنامج الوطنـي والاقتصادي لحكومة الإمارات، أطلـق المصـرف بالشـراكة مع العديد من البنوك الوطنيـة واتحـاد مصـارف الإمارات في عام 2019“برنامج قروض المواطنيـن“.

وتهـدف هـذه المبـادرة المهمة إلى تخفيف عبء تراكـم الديـون وإدارة تسـويات الديـون للمواطنين الإماراتيين، ومنذ إطلاق المبـادرة اسـتفاد منهـا بالفعل أكثر من 4000 مواطن إماراتـي بإجمالـي قـروض منصرفـة بلغ 5.5 مليار درهم وامتيازات مقدمـة بلغـت 3.3 مليار درهم ."

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الحقيقية نما بنسبة 1.7% عام 2019 نتيجة نمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 3.4% والقطاع غير النفطي بما يقارب 1%."

وأضاف التقرير أن اقتصاد الإمارات شهد في 2019 تطورات إيجابية أثرت على سوق العمل، حيث زاد التوظيف في القطاع الخاص 2%، وشهدت جميع القطاعات زيادة على أساس سنوي، باستثناء قطاع التشييد " مشيراً إلى " أن دبي استحوذت على 90 ألفاً و216 تصريحاً جديداً بنسبة 57.5% من إجمالي التصاريح.

وبين التقرير أن إجمالي التحويلات المالية للعمالة بلغت بنهاية العام الماضي 165.2 ملياراً، مقابل 169 ملياراً للعام 2018 ، بتراجع 4 مليارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news