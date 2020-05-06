7.95 ملايين خط هاتف محمول وثابت في دبي نهاية 2019

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات، نشرها مركز دبي للإحصاء، أن إجمالي عدد خطوط الهاتف المحمول والثابت الفعالة في الإمارة، وصل إلى 7.95 ملايين خط نهاية العام الماضي، مقابل 7.86 ملايين في عام 2018، بنمو بلغ 1.15%.

وأوضحت البيانات أن عدد خطوط المحمول الفعالة في دبي ارتفع إلى ستة ملايين و502 ألف و121 خطاً، مقارنة بستة ملايين و432 ألفاً و845 خطاً في 2018 بنسبة نمو 1.08%.

ووصل عدد خطوط الهاتف الثابت إلى مليون و450 ألفاً و877 خطاً، مقارنة بمليون و431 ألفاً و460 خطاً بنسبة نمو 1.36%، فيما بلغ عدد خطوط الإنترنت ذات النطاق العريض 660 ألفاً و402 اشتراك، مقابل 633 ألفاً و47 اشتراكاً عام 2018 بنسبة نمو 4.32%، منها 570 ألفاً للقطاع السكني، ونحو 91 ألفاً لقطاع الأعمال.

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