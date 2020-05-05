فرنسا تدعم قرار تأجيل "إكسبو دبي" إلى العام المقبل

المصدر: دبي - وام



أعلنت فرنسا عبر مفوّضها العام لمعرض "إكسبو 2020 دبي"، أنها تدعم قرار تأجيل هذا الحدث لمدة عام واحد، على أن يتم عقده من الأول من أكتوبر 2021 ولغاية 31 مارس 2022 حيث تم الإعلان رسمياً عن هذا التأجيل من قبل "إكسبو 2020 دبي" اذ من المقرر أن يصادق عليه المكتب الدولي للمعارض (BIE) في 29 مايو الجاري.

وقام الجناح الفرنسي بالتعاون مع شركائه وبدعم من الشركة الفرنسية للمعارض (كوفريكس)، وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم مشاركة فرنسا في المعارض الدولية والعالمية، بدعوة الزوار إلى المشاركة بما لديهم من طموحات متجددة في أكتوبر 2021.

وسوف يتيح هذا التأجيل لمدة سنة، الفرصة أمام فرنسا من أجل إعادة صياغة جناحها لكي يتناسب بشكل أكبر مع التحديات العالمية الراهنة المتمثلة في إيجاد الحلول المبتكرة للتنقل الصديقة للبيئة والتي تراعي احتياجات المستخدمين.

وأعربت فرنسا عبر مفوضها العام لمعرض "إكسبو 2020 دبي" إريك لانكيه عن دعمها لهذا القرار الذي اتخذه أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض ومنظمو "إكسبو 2020 دبي"، معتبرة أنه يشكل خطوة عقلانية ومسؤولة خلال هذه الأوقات الحرجة. ويهدف هذا القرار الذي حظي بدعم فرنسا إلى جانب ثلثي أعضاء المكتب الدولي للمعارض إلى ضمان تمتع ملايين الزوار المتوقع توافدهم إلى هذا الحدث بأفضل الظروف.

واعتبر إريك لانكيه ان شعار معرض إكسبو 2020 دبي "تواصل العقول وصنع المستقبل" اصبح الآن، أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث انه وفي ظل هذه الأزمة الصحية الحالية، فإن هذا الشعار لم يعد مجرّد اقتراح، بل أصبح أولوية.

وقال إريك لانكيه، المفوّض العام للجناح الفرنسي المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" ورئيس الشركة الفرنسية للمعارض (كوفريكس): "نحن ننوّه بهذا القرار المسؤول، فهو الأنسب في ظل هذه الأزمة الصحية العالمية الحالية، ويؤكد الرغبة الجماعية في الحفاظ على سلامة وصحة الجميع. ومن خلال إجراءات كوفريكس وبدعم من شركائنا، سوف تكون مشاركة فرنسا أكثر فعالية" مضيفا ان هذه السنة الإضافية سوف تمنحنا الفرصة للتركيز أكثر فأكثر على البرامج والخبرات التي نرغب في توفيرها لزوار الجناح الفرنسي في المعرض.

من جهتهم، رحب شركاء الجناح الفرنسي بقرار تأجيل هذا الحدث بغية تركيز الاهتمام على صحة وسلامة المجتمع الدولي وأكدوا دعمهم لهذا القرار من خلال الإبقاء على مشاركتهم في الجناح الفرنسي، ومن هذا المنطلق، تثني "كوفريكس" على ثقتهم وتعاونهم وجهودهم المثمرة. فيما عبّرت "كوفريكس" عن سرورها في الاستمرار بالعمل مع شركائها لجعل مشاركة فرنسا في هذا المعرض الدولي تجربة فريدة من نوعها لزواره.

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