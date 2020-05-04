إرشادات لتجنب البرامج الضارة

المصدر: إعداد: أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

يستخدم مصطلح البرامج الضارة للإشارة إلى مجموعة متنوعة من أشكال البرامج العدائية، بما في ذلك فيروسات الكمبيوتر، وبرامج التجسس، وبرامج الإعلانات المتسللة، وغيرها من البرامج الخبيثة، وعادة ما يتم خداع المستخدمين لتحميلها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، فمثلاً يهاجم الفيروس، بعد تثبيته وتنشيطه، جهاز الكمبيوتر، بطريقة تؤدي إلى حذف الملفات أو سرقة البيانات أو تفعيل ونشر الفيروسات، لذلك ينبغي عدم فتح الرسائل الإلكترونية أو تنزيل المرفقات إذا كان المُرسل غير معروف، مع اللجوء إلى حذف هذه الرسائل فوراً، وضرورة تثبيت برامج مكافحة الفيروسات التي تحمي المستخدمين من الملفات الضارة، إضافة إلى تنزيل تحديثات نظام التشغيل بانتظام للحفاظ على النظام محصناً ضد أي هجمات، وتحميل أحدث إصدار من متصفح الإنترنت. ويجب التأكد من تحديث برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر المكتبي والمنزلي، مع الحذر من الألعاب والمتصفحات الإضافية.

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