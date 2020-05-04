مزايا الأمان في المعاملات اللاتلامسية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أفادت شركة «فيزا» العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المدفوعات، بأن التقنيات اللاتلامسية توفر أسرع سبل الدفع وأكثرها راحة وأماناً للمتعاملين والتجار على حد سواء. وبحسب دراسة للشركة، فإن وسائل الدفع اللاتلامسية تسجل أدنى معدلات الاحتيال في جميع أنواع المدفوعات، وذلك لأن المعاملات اللاتلامسية محمية بمستويات أمان متعددة، لضمان عدم اختراق معلومات حامل البطاقة، كما تتضمن كل معاملة بطريقة الدفع هذه رمزاً فريداً يستخدم لمرة واحدة، ما يضمن عدم إمكانية استخدام المعلومات المسروقة لإصدار بطاقات مزيفة. وفي دراسة أخرى أجرتها شركة «ماستركارد» حول تغير سلوك المستهلكين في 19 دولة، تم التركيز على إقبال المستهلكين المتزايد على استخدام تقنيات الدفع اللاتلامسية، حيث أكد 70% من المشاركين في الدراسة بالشرق الأوسط وإفريقيا أنهم يستخدمون أساليب الدفع اللاتلامسية لأسباب تتعلق بالأمان والنظافة مع تفشي فيروس «كورونا».

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