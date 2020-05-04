10 آلاف شكوى بشأن خدمات «اتصالات» و«دو» خلال 4 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

تلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة 10 آلاف و15 شكوى من مشتركين، بشأن خدمات شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وذلك خلال الثلث الأول من العام الجاري.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، أمس، أنها تلقت 5345 شكوى بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات»، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، بينما تلقت 4670 شكوى من خدمات «دو»، خلال الفترة نفسها، لافتة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة في قطاعات الهواتف المحمولة والثابتة والإنترنت.

وأفاد التقرير بأنه تم إغلاق 95.3% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، حيث تم حل 1.4% من الشكاوى، خلال فترة أكثر من خمسة أيام عمل، في حين تم إغلاق 96.8% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو»، إذ تم حل 0.7% من الشكاوى في المدة ذاتها.

وذكر التقرير أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بلغ 71.4%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 14.6%، وبلغت نسبة الحياد 14%، فيما بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 74.4%، في حين بلغ معدل عدم الرضا 10.3%، ونسبة الحياد 15.3%

وأكدت «تنظيم الاتصالات» أن التقرير - الذي يصدر بشكل شهري - يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة لعملاء قطاع الاتصالات في الدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة، لضمان تقديم الخدمات للعملاء وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

95.3 %

من شكاوى خدمات «اتصالات» تم إغلاقها، مقابل إغلاق 96.8% لـ«دو».

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