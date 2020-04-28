"تنظيم الاتصالات"ارتفاع جودة خدمات الاتصالات لدى "اتصالات" و"دو"

المصدر: عبير عبد الحليم ابوظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن ارتفاع جودة خدمات الاتصالات فيما يتعلق بالهاتف المتحرك و الهاتف الثابت لدى مشغلي الاتصالات وهما اتصالات ودو خلال عام ٢٠١٩

وذكر تقرير اصدرته الهيئة اليوم حول جودة الخدمات لشبكات المتحرك والثابت ان نسبة تًوافر الشبكات في مقاسم الاتصالات بلغت ١٠٠٪ ‏لدى المشغلين بالنسبة للهواتف المتحركة.

ووفقا للتقرير تعدت نسبة نجاح إتمام المكالمات لدى اتصالات و دو خلال الربع الاول والثاني والثالث والرابع من العام الماضي نسبة 99,8%في حين تعدت نسبة نجاح انشاء المكالمات على شبكة الجيل الثالث نسبة 99,9% خلال الفترات نفسها.

وتراوحت نسبة انقطاع مكالمات الجيل الثالث لدى المشغلين بين 0,04% و ٪0,06%

وبالنسبة للهاتف الثابت قالت تنظيم الاتصالات ان نسبة توفر الشبكة في المقاسم بلغت 100% في حين تراوحت فاعلية الشبكة بين 99,5% و99,7%

وأشارت الى ان التقرير يعتمد على التقارير التي تتسلمها الهيئة من المرخص لهم خلال الربع الاول والثاني والثالث والرابع ويتم قياسها بشكل شهري وتشمل اكبر عدد ممكن من التمثيل الاحصائي لحالة الشبكة.

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