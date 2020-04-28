"اقتصادية دبي" تغلق 13 محلاً وتنبه 211 منشأة تجارية لم تلتزم بتدابير إعادة فتح الأسواق الاحترازية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، في اليوم الثالث من إعادة فتح الأسواق، بإغلاق 13 محلاً والتنبيه على 211 منشأة تجارية ومخالفة 18 محلاً، لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، كارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وفتح غرف القياس، والقيام بعروض ترويجية غير مسموح بها في مرحلة إعادة فتح الأسواق، وبلغ إجمالي المحلات المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 307 محلات.

وخلال عملية التفتيش في الأسواق المفتوحة، وصل عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 249 محلاً، في حين تم تنبيه 100 محل، وإغلاق 13 محلاً آخر، إلى جانب مخالفة 11 محلاً تجارياً. وقد تركزت الحملات التفتيشية على المحلات المتواجدة في السطوة، الرفاعة، سوق الكبير، الكرامة، القصيص، الراس، هور العنز، فريج المرر، البراحة، الراشدية، المطينة، ابوهيل، نايف، جميرا، الوصل، الخوانيج، المدينة العالمية، العوير، عيال ناصر. كما تنوعت الأنشطة التجارية للمحلات المخالفة للقوانين، لتشمل أنشطة من قبيل: كي الملابس، تجارة الملابس، تجارة الهواتف المتحركة، تجارة المكسرات، إصلاح الأقفال، مواد البناء، إصلاح الإلكترونيات.

من جانب آخر، قام فريق العمل الميداني، بالتفتيش على 8 مراكز تجارية، في منطقتي ديرة، وبر دبي، وأسفر عنها 111 تنبيهاً، بسبب عدم وجود ملصقات التباعد الجسدي، وعدم إيقاف تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع، إلى جانب مخالفة 7 محلات، بسبب فتح غرف القياس، والقيام بعروض ترويجية في هذه الفترة، وبلغ عدد المحلات المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 58 محلاً.

وامتدت حملة اقتصادية دبي على مدار ساعات عمل السوق من الفترة الصباحية حتى ساعة إغلاق الأسواق. وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كارتداء الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي وعدم ممارسة الأعمال في الأسواق أثناء ساعات التعقيم الوطني، حيث يتوجب على المحلات الإغلاق باستثناء الأنشطة المسموح لها ممارسة العمل على مدار 24 ساعة حسب التعاميم السابقة. من جانب آخر، تدعو اقتصادية دبي المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر ابل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae

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