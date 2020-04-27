«بوكيت بوك» تكشف عن قارئ كتب بشاشة ملوّنة

المصدر: لوجانو - د.ب.أ

كشفت شركة «بوكيت بوك» السويسرية، عن قارئ الكتب الإلكترونية Color الجديد بشاشة ملونة خلال فصل الخريف المقبل.

وأفادت الشركة بأن الجهاز الجديد يأتي بشاشة ملونة قياس ستة بوصات، يمكنها عرض ما يصل إلى 4096 لوناً بدقة الوضوح الفائق HD، بعدما كانت أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية السابقة تعرض النصوص والرسومات بدرجات اللون الرمادي على خلفية بيضاء.

يشار إلى أن الشاشة الملونة الجديدة، تعتمد على تقنية Kaleido المطورة من قبل شركة E-Ink التايوانية.

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