تحويل التعديلات على مستندات «غوغل درايف» إلى اقتراحات

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تتسم البرامج المكتبية التي تتخذ من الـ«ويب» قاعدة انطلاق لها بميزات كثيرة بسبب اتصالها بـ«الويب». ومن ذلك سهولة الوصول إليها في أي وقت ومن كل مكان، وإمكانية التعديل فيها وتشارك محتواها بين فرق العمل الصغيرة والكبيرة. وتتميز تطبيقات «غوغل» درايف المكتبية بإمكانية اعتبار التعديلات التي تمت على المستند بمثابة اقتراحات فقط، حتى يقرر صاحب المستند اعتمادها من عدمه.

فإذا كنت من مستخدمي تطبيقات «درايف» وترغب في اعتبار التعديلات التي أجراها الآخرون على مستندك مجرد اقتراحات فقط، اتبع الخطوات التالية:

افتح المستند الذي ترغب في اعتبار التعديلات الواردة عليه مجرد اقتراحات، وتوجه إلى شريط الأدوات أعلى نافذة التطبيق وانقر فوق أيقونة التعديل التي تبدو في شكل قلم رصاص يمين الشريط في الواجهة العربية للتطبيق، وعندها ستظهر نافذة منسدلة تضم خيارات عدة: انقر فوق الخيار الأول Editing للتعديل مباشرة في المستند، أو انقر فوق الخيار الثاني Make Suggestions لتقوم بتحويل التعديلات إلى اقتراحات فقط، أو انقر فوق الخيار الثالث View The Final Doc لقراءة المستند النهائي أو طباعته.

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