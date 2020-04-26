غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تدشن موقعها الإلكتروني على منصة خدمات أبوظبي الحكومية "تم" بحلة جديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تماشياً مع جهود حكومة أبوظبي، أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تطوير الموقع الإلكتروني للغرفة على منصة خدمات أبوظبي الحكومية "تم" حسب أعلى المعايير العالمية بما يتماشى مع توجهات القيادة الحكيمة نحو توحيد قنوات تقديم الخدمات الحكومية وتوفير تجربة متعاملين متميزة ومتكاملة في أبوظبي.

ويأتي إطلاق الموقع الجديد في سياق الرؤية الطموحة للقيادة الحكيمة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمة المجتمع والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، حيث يقدم موقع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الجديد الخدمات والدعم لقطاع الأعمال من خلال توفير الخدمات الإلكترونية التي تتضمن إصدار العضويات، شهادات المنشأ، التصديقات إلكترونياً، وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات غرفة أبوظبي لتعزيز الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.

وثمن مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سعادة محمد هلال المهيري جهود حكومة أبوظبي للارتقاء بمنظومة خدمات أبوظبي الحكومية "تم" وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، وذلك من خلال توحيد وتكاتف الجهود بما يعزز التكامل الرقمي الحكومي في إمارة أبوظبي.

وأوضح المهيري أن من شأن هذه المنظومة توفير الخدمات للجمهور أينما كانوا، مما يسهل عليهم الإجراءات ويوفر الوقت أيضاً، مشيراً إلى أن حكومة أبوظبي حريصة على مواكبة أحدث الطرق والأساليب في التواصل مع الجمهور لمواكبة التطور التقني وتقديم خدمات نوعية مميزة حرصاً على جودة وسرعة الأعمال.

وأشار مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الى أنه يمكن للمتعاملين ورجال الأعمال ومتصفحي موقع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الجديد الاستفادة من الخدمات المتوفرة رقمياً عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية "تم" والمساهمة في التطوير المستمر لهذه الخدمات عن طريق استخدامها والمشاركة بآرائهم وملاحظاتهم عبر القنوات الرقمية من أجل العمل عليها لإثراء تجربة المتعاملين باستخدام هذه الخدمات.

وقال المهيري:" لقد بذلت حكومة أبوظبي طوال السنوات الماضية جهوداً كبيرة لتعزيز المستقبل الرقمي للإمارة، وأن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد يؤكد الجهوزية العالية لمواكبة المتطلبات المستقبلية، حيث يحتم علينا هذا الأمر أن نكون على أهبة الاستعداد للتعامل الرقمي مع العملاء وتقديم خدماتنا لهم لتسهيل بيئة الأعمال عليهم".

ولفت إلى أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تحرص على تقديم تجربة متميزة للمتعاملين من خلال توظيف التقنيات الحديثة والمتصلة مثل الإنترنت والذكاء الاصطناعي، موضحاً أن من شأن هذا الأمر الارتقاء بتجارب المتعاملين الرقمية للوصول إلى خدمات غرفة أبوظبي بدون عناء وبأقل جهد مع توفير للوقت.

وأكد أن من شأن إتاحة إنجاز المعاملات والخدمات رقمياً أمام متعاملي الغرفة أن يسهم في جهود أبوظبي بتحقيق التنمية الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية الحكومية المقدمة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي.

وقال المهيري:" يمكن لكل رجل أعمال أو مؤسسة أو شركة ترغب بالاستثمار في إمارة أبوظبي الاستفادة من الموقع الإلكتروني الجديد للغرفة على منصة خدمات أبوظبي الحكومية "تم"، حيث يمكنهم إصدار العضويات وشهادات المنشأ إلكترونياً بواسطة أجهزتهم الذكية أو حواسيبهم الشخصية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الذي يتميز بسهولة استخدامه ومستوى الأمان المرتفع الذي يوفره للمستخدمين، بحيث يمكن لأصحاب الشركات ورجال الأعمال إنجاز ما يحتاجون إليه من خدمات تقدمها غرفة أبوظبي من منازلهم أو مكاتبهم بكل راحة وسلاسة.

وقال مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية بالإنابة المهندس محمد عبدالحميد العسكر "يأتي التعاون في إطلاق الموقع الإلكتروني لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على منصة خدمات أبوظبي الحكومية "تم" التي تستكمل جهود حكومة أبوظبي لدفع عجلة التحول الرقمي على امتداد الإمارة، وتمكين جميع السكان من الاستفادة من الخدمات الرقمية المتوفرة، حيث يتيح لنا هذا التعاون الفرصة لتعزيز النمو الاقتصادي والتمكين الرقمي لمجتمع الأعمال في جميع أنحاء أبوظبي.

وأضاف العسكر أن هذا التعاون يأتي في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة أبوظبي الرقمية في قيادة وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في حكومة أبوظبي، حيث تعمل الهيئة ومن خلال منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة " تم" على تمكين مختلف شرائح المجتمع بما في ذلك المستثمرين ورجال الأعمال من إنجاز معاملاتهم بصورة رقمية وبسهولة وسلاسة، وذلك بما يتماشى مع جهودنا لتوفير تجارب خدمية سلسة للمتعاملين ورفد جميع السكان على امتداد إمارة أبوظبي بخدمات حكومية ذات جودة وكفاءة عالية عبر منصات رقمية متكاملة وآمنة.

ويأتي التحديث المستمر للحلول التقنية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع منظومة خدمات أبوظبي الحكومية " تم" تماشياً مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، والعمل على مواكبة أحدث الخدمات الرقمية والذكية ودورها في زيادة الكفاءة والفعالية، الأمر الذي سيوفر تجارب خدمية لرجال الأعمال والشركات والمؤسسات ذات جودة وكفاءة عالية.



وتهدف منظومة الخدمات الحكومية الموحدة إلى الارتقاء بتجارب المتعاملين من خلال توظيف أحدث التقنيات المبتكرة وتحويلها إلى أدوات سهلة الاستخدام، إلى جانب تحقيق تحول جذري ونقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية لجميع المتعاملين في إمارة أبوظبي وتمكينهم من إنجاز الخدمات التي يحتاجونها بشكل سلس باستخدام منصة واحدة.

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