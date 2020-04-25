المخالفة والإغلاق عقوبة عدم الإلتزام بالتدابير الإحترازية في دبي

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي:

حذرت اقتصادية دبي أصحاب المحلات التجارية من عدم الإلتزام بالتدابير الإحترازية التي أعلنت أمس، مؤكدة أن مخالفة تلك التدابير تعرض المحلات للمخالفة والإغلاق.

وأكدت اقتصادية دبي في تغريدة على موقع تويتر إنها "توجه أصحاب المحلات التجارية بالالتزام بالتدابير الاحترازية المتمثلة بارتداء الكمامات والقفازات، وشروط التعقيم المطلوبة، وتطبيق التباعد الجسدي وعدم السماح بوجود ازدحام في المحل، وذلك لتفادي المخالفة والإغلاق".

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي قررت تخفيض إجراءات تقييد الحركة في إمارة دبي بصورة جزئية اعتباراً من أمس الجمعة 24 أبريل الجاري، تزامناً مع حلول شهر رمضان، بما يسمح بمزيد من حرية الحركة لتأمين الاحتياجات الأساسية دون الإخلال بالتدابير الاحترازية المتبعة في عموم الإمارة ومع الحفاظ الكامل على التطبيق الصارم للمعايير التي حددتها اللجنة لكيفية تحرك الأفراد وكذلك حركة الأنشطة التجارية والأعمال المصرح لها والقطاعات الحيوية لاسيما الخدمية منها،

وبما يضمن سلامة وصحة المجتمع وتفادي أي تطورات غير مرغوبة في مجال مكافحة تفشي مرض كورونا المستجد (كوفيد 19)، تماشياً مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.