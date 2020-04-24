مستثمر كويتي يعفي مستأجرين برج سكني بالشارقة من إيجار شهر

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعفى مستثمر كويتي، جميع المستأجرين في البرج الذي يملكه بإمارة الشارقة، من قيمة إيجار شهر واحد من الإيجار السنوي.

وقال المدير العام لبرج الحسن في الشارقة، حميد الصراف، إنه تم إرسال خطاب إلى المستأجرين موقع باسم صاحب البرج، عبدالنبي الصراف، يبلغهم فيه بإعفائهم من شهر من قيمة الإيجار السنوي.

وأضاف حميد الصراف، لـ«الإمارات اليوم» أن الوضع الحالي يستلزم تكاتف جميع الأطراف اجتماعيا، مشيرا إلى أنه في هذه الظروف التي فرضها فيروس «كورونا» المستجد، لابد من التعاضد بين فئات المجتمع كافة بما فيها الملاك والمستأجرين.

ودعا الصراف، الملاك الآخرين إلى إطلاق مبادرات خاصة لدعمم المستأجرين سواءاً في القطاع السكني أو التجاري، والتخفيف من الضغوط الاقتصادية عليهم ومساعدتهم على تجاوز هذه الأوضاع الطارئة الناتجة عن أزمة «كورونا».

من جانبه، أوضح المستشار القانوني والقائم بأعمال مجموعة الصراف،أحمد زيدان، إن صاحب البرج أعطى للمستأجرين خيارين أولهما خصم قيمة الشهر من الايجار السنوي بصرف النظر عن تجديد العقد من عدمه أو إعطائهم شهر زيادة على السنة الإيجارية بحيث تصبح 13 شهراً بدلاً من 12 شهر.

وأشار زيدان إلى أن مالك البرج وضع تسهيلات أخرى لمتعثري الشيكات الإيجارية، حيث سيتم التعامل مع جميع الحالات بحسب ظروف كل حالة.