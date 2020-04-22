"دبي المالي" يطلق مؤشر الإمارات للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق سوق دبي المالي، اليوم، مؤشر الإمارات للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، الذي يعد الأول من نوعه بين الأسواق المالية الإماراتية والخليجية لقياس تبني الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية المحلية لأفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.



وأفاد السوق في بيان، بأنه تم إعداد "مؤشر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في الشركات الإماراتية (إس & بي/ حوكمة) S&P/Hawkamah UAE ESG Index" بالتعاون مع كل من شركة "إس & بي داو جونز"، العاملة في مجال مؤشرات أسواق المال، ومعهد حوكمة الشركات في الإمارات "حوكمة"، الشريك الاستراتيجي لسوق دبي المالي في مجال نشر أفضل ممارسات الحوكمة والانضباط المؤسسي في أوساط الشركات المدرجة بالسوق.



وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن إطلاق المؤشر يأتي انسجاماً مع مساعي الهيئة ويدعم جهودها في تطوير النظام الإشرافي والرقابي ليضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية بما يرتقي بثقافة الحوكمة ويرسخ ثقة المستثمرين بأسواق رأس المال بالدولة، خصوصا بعد اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة في مستهل عام 2020 والذي ينظم متطلبات الحوكمة المؤسسة، والمسؤولية الاجتماعية والمسؤولية البيئية.



من جهته، قال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن "المؤشر الجديد يوفر للمتعاملين أداة معيارية شفافة وموثوقة ترصد أداء أسهم الشركات وفق التزامها بقواعد الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية".



وأضاف أنه "ما لاشك فيه فإن التطبيق الصحيح للحوكمة والانضباط المؤسسي وتبني أعلى مستويات الإفصاح والشفافية والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وفق أفضل المعايير العالمية في الشركات المدرجة يعزز من تنافسية أسواق المال في الدولة ويسهم في اجتذاب المزيد من الاستثمارات ويضمن استدامة النمو، في ظل وجود أعداد كبيرة من المؤسسات الاستثمارية حول العالم تولي أهميةً متزايدةً لمدى التزام الشركات المدرجة بتلك الممارسات كأحد العناصر الرئيسية لصنع القرار الاستثماري".



بدوره أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، إن المؤشر الجديد، فضلاً عن كونه أداة قياس مهمة، فإن من شأنه أن يسهم في رفع

مستوى الوعي بأهمية تفعيل مبادئ الحوكمة التي تضمنها دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الجديد وأن يزكي روح المنافسة والتزام مجالس إدارات الشركات المدرجة بتطبيق تلك المبادئ، كذلك فإن من شأنه تطوير مؤشرات مقارنة لأداء تلك الشركات خاصة فيما يتعلق بالالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية.



وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس إدارة "حوكمة"، الدكتور أحمد بن الشيخ، إن "إطلاق مؤشر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية يأتي في توقيت مثالي وذلك بغرض تشجيع السلوكيات المؤسسية المسؤولة وإزكاء روح المنافسة بين الشركات المدرجة وتعزيز حرصها على منح القضايا ذات الصلة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية مزيداً من الاهتمام في سياق إدارة أعمال تلك الشركات".



وأوضح أن العينة الافتتاحية للمؤشر في الشركات تشمل 20 شركة، حيث تتوافر بيانات المؤشر بأثر رجعي لخمس سنوات بما يتيح للمتعاملين رصد أدائه منذ العام 2015، كما يُمكن متابعة المؤشر من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي وغيره من منصات بث البيانات.



من جانبه، قال الرئيس العالمي لمؤشرات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في "إس & بي داو جونز"، ريد ستيدمان، إن "(إس & بي داو جونز) تعمل على تطوير مؤشرات مبتكرة للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، علاوة على توفير البحوث والبيانات التي تمكن المتعاملين في الأسواق المالية العالمية من تحقيق أهدافهم ذات الصلة بالاستثمار والاستدامة على حد سواء، ويسعدنا إطلاق هذا المؤشر الجديد في الإمارات في ضوء قيام أعداد متزايدة من المستثمرين بتضمين أفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ضمن قراراتهم الاستثمارية".



وتخضع جميع الشركات المشمولة ضمن نطاق تغطية المؤشر لعملية تقيييم وفق ثلاثة مقاييس يتصل أولها بالشفافية والإفصاح استناداً إلى إفصاحات الشركات بشأن تطبيق معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. ويركز المقياس الثاني على البيئة والمؤشرات الاجتماعية، فيما يركز المقياس الثالث على مؤشرات الحوكمة.



وترصد عملية التقييم كافة المعلومات ذات الصلة بإفصاحات الشركات عن مؤشرات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية الواردة ضمن مصادر عدة ومنها التقرير السنوي للشركة، الموقع الالكتروني، البيانات الصحفية و/أو الإفصاحات المقدمة إلى الأسواق.



ويتمثل الهدف النهائي من وراء تلك العملية في تحديد مدى قيام الشركة بتقديم إفصاحات شفافة ضمن تلك التقارير بشأن المؤشرات المتضمنة في نظام التقييم الخاص بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.