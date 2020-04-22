بالفيديو: سباق للطائرات بدون طيار في "نخيل مول"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

التقط متسابقو الطائرات بدون طيار "درونز"، لقطات جديدة وفريدة من نوعها لـ"نخيل مول"، أحدث وجهة للتسوق والترفيه بدبي، وذلك بعد أن تم منحهم تصريح حصري خلال فترة الإغلاق المؤقت لـ"المول".



وأظهر الطيارون المحترفون للطائرات بدون طيار مواهبهم من خلال سباقات عالية السرعة صعوداً ونزولًا عبر السلالم المتحركة وحول النوافير، إضافة الى عروض جوية حول مناطق الجذب الرئيسة في "نخيل مول".



يشار إلى أن "نخيل مول"، الذي افتتح في نوفمبر 2019، أبرم شراكة مع اثنين من الطيارين المحترفين للطائرات بدون طيار، هما: ريان كوبلاند، وفلاديمير إيفانوف، وذلك لإنتاج فيديو لمرة واحدة يعرض التصاميم الداخلية المذهلة لمركز التسوق والمطاعم والترفيه في "نخلة جميرا".