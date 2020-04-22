«دبي التجاري» يطرح حزمة إجراءات لمساعدة المتعاملين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك دبي التجاري عن إطلاق حزمة من المبادرات تحت شعار «معاً.. سوف ننتصر»، التي تهدف إلى تقديم الدعم للأفراد والشركات التي تأثرت اقتصادياً بالوضع الراهن، وذلك حسب بيان صادر عن البنك، أمس.

وتأتي هذه المبادرات جزءاً من التزام البنك بالاستمرار في دعم عملائه في كل الأوقات، إضافة إلى الحفاظ على صلابة اقتصاد دولة الإمارات والقطاع المصرفي.

وشملت المبادرات التي قدمها البنك لعملائه من الأفراد: الحصول على فترة سماح في السداد، ويمكن لجميع عملاء البنك التقدم بطلب الحصول على فترة سماح، والتوقف عن سداد الأقساط المستحقة على قروضهم الشخصية، وقروض السيارات، والقروض العقارية، إضافة إلى المستحقات على بطاقات الائتمان، بجانب تأجيل سداد الأقساط، ويمكن للعملاء المتأثرين مالياً تأجيل سداد أقساطهم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر من دون احتساب أي رسوم مصرفية إضافية.

كما يمكن للمتقدمين للحصول على قرض عقاري، الحصول على قروض بفائدة لمدة 12 شهراً فقط، مع نسبة 5% إضافية على نسبة القرض إلى القيمة، فضلاً عن أن عمليات السحب النقدي ببطاقة الخصم ستكون مجانية حتى 30 يونيو 2020 من أي جهاز صراف آلي في كل أرجاء الإمارات، ويمكن لحاملي بطاقات الائتمان تحويل المبالغ المستحقة على بطاقاتهم إلى خطط دفع مرنة برسوم مخفضة.

كما يمكن لحاملي بطاقات بنك دبي التجاري الائتمانية تحويل الرسوم المدرسية ونفقات السوبر ماركت إلى برامج سداد ميسرة بفائدة صفر%، وسيتمكن العملاء الذين قاموا بإلغاء حجوزات السفر الخاصة بهم، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2020، التي تم حجزها بوساطة بطاقاتهم الائتمانية، من استرداد رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية التي يفرضها البنك.

كما يمكن لحاملي بطاقات البنك الحصول على ما يصل إلى 25% استرداداً نقدياً على مختلف النفقات، التي تشمل البقالة، والتسوق عبر الإنترنت، والرفاهية، وغيرها الكثير من أشهر العلامات التجارية مثل «نتفليكس»، و«أمازون»، و«نون»، و«زوماتو».

وقام البنك بتخصيص خط لمساعدة العملاء الذين يحتاجون إلى مساعدة في إنجاز معاملاتهم المصرفية عبر القنوات الرقمية.

وبالنسبة لعملاء البنك من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلن البنك عن أنه يمكن للشركات التي تأثرت مالياً بالأزمة الراهنة، تأجيل سداد الأقساط المستحقة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر من دون احتساب رسوم مصرفية إضافية.

كما يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة فتح حساب CBD Starter الجديد الذي تم إطلاقه، أخيراً، والذي يتميز بعدم وجود حد أدنى للرصيد، ما سيوفر مرونة أكبر لهذه الشركات لإدارة شؤونها المالية.

ويواصل البنك تطوير حلوله الرقمية وغير التلامسية، ما يتيح للعملاء القدرة على إنجاز معاملاتهم المصرفية بأمان أينما كانوا، وبإمكان عملاء البنك من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من التسجيل المجاني للقنوات الرقمية للبنك، لإجراء معاملاتهم المصرفية اليومية، فضلاً عن الاستفادة من الرسوم المخفضة على الخدمات الأخرى.

كما أعلن البنك أن بإمكان العملاء الاستفادة من خدمة تحويل الأموال محلياً ودولياً عبر المنصات الرقمية للبنك برسوم مخفضة، حيث سيتم إيقاف هذه الخدمة في فروع البنك اعتباراً من 30 يونيو 2020. ويمكن للعملاء تحديث تفاصيل رخصهم التجارية عبر المنصات الرقمية، كما يمكن للعملاء تحميل مستندات تحصيل الصادرات بشكل آمن من خلال منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات، والحصول على تحديثات فورية حول حالة المعاملة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر، إن «الأزمة الراهنة تتطلب تضافر الجهود من كل الجهات المعنية، ونحن سعداء بأن حكومة الإمارات، بالتعاون مع المصرف المركزي، قد اتخذت العديد من التدابير الحاسمة التي تهدف إلى تقليل التأثر الاقتصادي، ونحن ندعم هذه التدابير بشكل كامل، ونأمل أن تكون مبادرات بنك دبي التجاري متممة للجهود الوطنية للحفاظ على متانة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة».