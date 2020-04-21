شركة تقدم شهراً مجانياً على تأمين السيارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد للتأمين، أمس، أنها ستقدم شهراً مجانياً على تأمين السيارات لعملائها من الأفراد مع تداعيات جائحة «كورونا».

وأوضحت الشركة، في بيان، أن العرض يسري حتى نهاية يونيو المقبل، على جميع وثائق تأمين السيارات الصادرة للعملاء الحاليين، أو الجدد من الأفراد.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين، عبدالمطلب الجعيدي، إن «التزام سكان دولة الإمارات باللوائح والقوانين والبقاء بالمنزل قلل تحركاتهم، ما أثر في عدد المطالبات التي سجلتها الشركة خلال هذه الفترة»، مشيراً إلى أن «هذا التخفيض المؤقت في التكاليف مكن الشركة من دعم عملائها، وتخفيف أعبائهم المالية في تلك الأوقات التي يسودها عدم اليقين من التداعيات الاقتصادية».

وأضاف الجعيدي أنه يمكن للعملاء، من خلال قنوات الشركة الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني، أو تطبيق الهاتف المحمول، اتباع عدد من الخطوات السهلة لإصدار وثيقة تأمين من منازلهم، كما يمكنهم التواصل مع الشركة، وإرسال المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني، للحصول على وثيقة إلكترونية. وأشار إلى أن «الاتحاد للتأمين» تقدم إجراءات مطالبات دون تلامس، عبر نظامها المبتكر لإدارة المطالبات، الذي يمكن جميع الأطراف المعنية من التواصل عبر النظام، مبيناً أنه يمكن للعملاء تقديم المطالبة من خلال موقع الشركة الإلكتروني وتتبعها، وكذلك يقوم النظام بإرسال تحديثات للعميل عن حالة إصلاح السيارة.