«دبي للسيليكون» تطلق حزمة محفزات وإعفاءات للأعمال والسكان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون، أمس، عن حزمة إعفاءات ومحفزات جديدة وخطط دفع مرنة للشركات والمؤسسات التجارية العاملة ضمن مبانيها، إضافة إلى قاطني وحداتها السكنية، وذلك في إطار الإجراءات الهادفة إلى دعم استمرارية العمل ومساندة قطاعات الأعمال والمجتمع لمواجهة حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي.

وأوضحت السلطة في بيان أنها أقرت عدداً من الحوافز الاقتصادية الشاملة، استكمالاً للجهود المبذولة من حكومة دبي، تضمنت إعفاء المطاعم والمحال التجارية والنوادي الرياضية في الواحة المتأثرة بالإغلاق من الإيجارات المترتبة عليها لسلطة الواحة اعتباراً من 15 مارس 2020 وحتى صدور التعليمات الحكومية بإمكانية استئناف النشاط التجاري لهذه الفئات، إضافة إلى إعفائها من غرامات الدفعات المتأخرة حتى 31 أغسطس 2020.

وأقرت سلطة الواحة حزمة إجراءات تحفيزية للشركات الناشئة التي تتخذ من مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» مقراً لأعمالها، بما في ذلك الإعفاء من كل الدفعات المتأخرة وغرامات عدم المغادرة حتى تاريخ 31 أغسطس 2020.

كما أقرت سلطة الواحة إمكانية توفير خطط دفع مرنة للشركات العاملة في المباني المملوكة من قبلها، وشملت الإجراءات إلغاء رسوم الخدمة من تاريخ 15 مارس حتى صدور قرار حكومي يسمح للشركات بالعمل من المكاتب، وتأجيل الدفعات للأشهر الثلاثة المقبلة اعتباراً من أبريل 2020.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، الدكتور محمد الزرعوني، إن حزمة الإعفاءات والمحفزات التي أقرتها سلطة واحة دبي للسيليكون تهدف إلى تمكين مختلف قطاعات الأعمال ومساندة مجتمع الواحة لضمان استمرارية الأعمال وتعزيز مرونتها وقدرتها على التعامل مع التداعيات العالمية لجائحة «كورونا» وتوفير الدعم المجتمعي اللازم، في ظل الالتزام النوعي لكل الفعاليات الاقتصادية والقطاعات المجتمعية بالإجراءات الاحترازية والخطوات الصحية الوقائية التي تنفذها دبي ودولة الإمارات، في إطار خطة التعقيم الوطني الشاملة.

مزايا

أفادت سلطة واحة دبي للسيليكون، بأن الشركات الجديدة تستفيد من عدد من المزايا أيضاً، تشمل فترة سماح من القيمة الإيجارية الشهرية حتى نهاية مايو 2020، وخصماً يصل إلى 10% على القيمة الإيجارية، وإلغاء رسوم الخدمة حتى صدور قرار حكومي يسمح للشركات بالعمل من المكاتب، والعديد من المزايا الأخرى.