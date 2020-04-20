4.4 % نمواً في تجارة الإمارات غير النفطية خلال 2019

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في تقرير أصدرته، أمس، بعنوان: «الإمارات في أرقام 2019»، أن تجارة الإمارات غير النفطية، شاملة المناطق الحرة والمستودعات، في عام 2019، نمت بنسبة 4.4% مقابل عام 2018.

ولفتت إلى أن معدل التضخم في أسعار المستهلك في دولة الإمارات كان أقل من المعدل العالمي، في وقت بلغت نسبة المواطنات العاملات في القطاع الحكومي الاتحادي 51.35%، وفي القطاع الخاص 57%.

الناتج المحلي

وتفصيلاً، كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بالأسعار الثابتة، استمر في نموه خلال عام 2019، ليبلغ تريليوناً و486 ملياراً و261 مليون درهم، مقابل تريليون و461 ملياراً و737 مليون درهم في عام 2018، بنمو نسبته 1.7%، ومحققاً نمواً بنسبة 35.6% مقابل عام 2008 (خلال 11 عاماً).

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، أمس، بعنوان «الإمارات في أرقام 2019»، أن الناتج المحلي غير النفطي، بالأسعار الثابتة، استمر في النمو أيضاً، إذ نما بنسبة 1% إلى تريليون و42 ملياراً و774 مليون درهم، مقابل تريليون و32 ملياراً و956 مليون درهم، ومحققاً نمواً نسبته 38.3% خلال 11 عاماً.

تجارة غير نفطية

وأظهر التقرير أن تجارة الإمارات غير النفطية، شاملة المناطق الحرة والمستودعات، ارتفعت عام 2019 إلى تريليون و603 مليارات درهم، بنمو نسبته 4.4% مقابل عام 2018، الذي سجل تريليوناً و536 مليار درهم.

وبلغت قيمة واردات الدولة 915 مليار درهم بنمو نسبته 1.8%، في حين بلغت قيمة الصادرات 231 مليار درهم، بزيادة نسبتها 12.1%، وسجلت إعادة التصدير 457 مليار درهم بنمو نسبته 5.9%.

ووفقاً للتقرير، فإن أهم صادرات الدولة غير النفطية، في عام 2019، الأجهزة الكهربائية بما فيها أجهزة الهواتف المحمولة بقيمة 78.9 مليار درهم، يليها الذهب ومصنوعاته بقيمة 70.2 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 60.4 مليار درهم، والألماس بقيمة 42.4 مليار درهم، وزيوت النفط والزيوت المعدنية ومنتجاتها بقيمة 40.7 مليار درهم.

وتمثلت أهم الواردات في الذهب ومصنوعاته بقيمة 118 مليار درهم، والأجهزة الكهربائية بما فيها الأجهزة الهاتفية بقيمة 81.5 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 54.6 مليار درهم، والسيارات بقيمة 51.1 مليار درهم، وزيوت نفطية وزيوت معدنية ومشتقاتها بقيمة 45.6 مليار درهم.

معدل التضخم

وأكدت «الاتحادية للتنافسية والإحصاء» أن معدل التضخم في أسعار المستهلك بدولة الإمارات كان أقل من المعدل العالمي، ما يعني أن الارتفاعات التي حدثت في أسعار السلع الرئيسة، كانت مقبولة ولم تكن كبيرة، وبلغ معدل التضخم «-1.9%»، بينما بلغ المعدل العالمي 3.4%.

نزلاء الفنادق

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد نزلاء الفنادق في الدولة بنسبة 6.5%، خلال الفترة من 2017 عام إلى عام 2019، إذ بلغ عدد نزلاء الفنادق 26.2 مليون نزيل فندقي في عام 2019، مقابل 25.5 مليون نزيل فندقي في عام 2018، و24.6 مليون نزيل فندقي في عام 2017.

كما بلغت حركة الطائرات عبر مطارات الدولة أكثر من 666.4 ألف رحلة جوية.

مؤشرات الاتصالات

وكشفت الهيئة أن نسبة الأفراد الذين يمتلكون هاتفاً محمولاً بلغت 99.9%، في وقت سجلت الإناث نسبة 100%، والذكور 99.8%.

كما بلغت نسبة الذكور الذين يستخدمون الإنترنت 99.03% مقابل 99.5% للإناث، فيما بلغ إسهام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي للدولة 2.9%.

عدد المدارس

وكشف التقرير أن عدد المدارس في الدولة، خلال العام الدراسي الماضي، بلغ 1262 مدرسة، من بينها 619 مدرسة حكومية و643 مدرسة خاصة، فيما بلغ عدد طلاب المدارس الخاصة 810.5 آلاف طالب وطالبة، وعدد طلاب المدارس الحكومية 288.8 ألف طالب وطالبة.

وسجلت مراكز تعليم الكبار 18.1 ألفاً، فيما بلغ عدد طلاب التعليم الفني 9200 طالب، وعدد مؤسسات التعليم العالي 76 مؤسسة.

تخصصات المواطنين

وكشف التقرير أن أكثر التخصصات التي التحق بها المواطنون الإماراتيون هي على التوالي: إدارة الأعمال، والهندسة، ونظم المعلومات، والعلوم الإنسانية، والاتصال والعلاقات العامة، وبلغت نسبة الالتحاق في تخصص إدارة الأعمال 24% وفي الهندسة 19%.

التوازن بين الجنسين

وأظهر التقرير أن نسبة المواطنات العاملات في القطاع الحكومي الاتحادي بلغت 51.35%، في حين بلغت نسبتهن في القطاع الخاص 57%، وبلغت نسبة الإناث في السلك الدبلوماسي 35%، فيما بلغ عدد القاضيات 24 قاضية، ونسبة الإناث من فئة الشباب في إدارة الجهات الاتحادية 46%، وبلغت نسبة الإناث في قطاع التعليم 92%، وفي قطاع الصحة 81%، وفي مجال الإعلام والثقافة والفنون 65%.

كما بلغت نسبة المرأة في المناصب الإدارية والإدارية المساعدة 60%، وفي مجال الهندسة والوظائف الهندسية المساعدة 51%، فيما سجلت المهندسات من العلماء المختصين والعاملين في «مسبار الأمل» 34%.

معدل البطالة

سجل معدل البطالة العام الماضي 2.19% مقابل 2.2% عام 2018. وأكدت الهيئة أن هذا المعدل أقل بكثير من المعدل العالمي الذي بلغ 5.4% عام 2019، و5% عام 2018.

إجمالي العاملين

بلغت نسبة الذكور من إجمالي العاملين 76% مقابل 24% للإناث، في وقت بلغ عدد سكان الإمارات عام 2018 تسعة ملايين و366 ألفاً و829 نسمة، 67% منهم ذكور، و33% إناث.

إدارة الأعمال والهندسة ونظم المعلومات من أكثر التخصصات التي التحق بها المواطنون خلال 2019.