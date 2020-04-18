مريم السليماني: العمل الحكومي يعزز الولاء الوطني والابتكار

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

«العمل في المؤسسات الحكومية يعزز الولاء الوطني، والابتكار يسهم في تطوير التنافسية بالخدمات الحكومية».. رؤية تؤمن بها المواطنة الشابة مريم السليماني، التي تعمل مدير مكتب القيد والترخيص بهيئة التأمين، مؤكدة أن قطاع التأمين يلعب دوراً محورياً في تعزيز القطاع الاقتصادي بالدولة.

وقالت السليماني، لـ«الإمارات اليوم»: «تخرجت في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات، تخصص إحصاء، والتحقت بالعديد من الدورات الإدارية والمهنية في مجال التأمين طوال فترة عملي، وحالياً أخطط لدراسة ماجستير إدارة الأعمال».

محطة عملية

وأضافت: «تعتبر (هيئة التأمين) أول محطة عملية لي، حيث بدأت مسيرتي العملية في قسم الإحصاء، ثم كلفت برئاسة القسم، وتمكنا خلال خمس سنوات، وبتعاون فريق العمل، من تطوير منظومة العمل الإحصائي التأميني وفق أفضل الممارسات، وفي عام 2013، وتماشياً مع توجهات الحكومة الإلكترونية، تم تصميم نظام إلكتروني إحصائي خاص بالبيانات التأمينية لقطاع التأمين بالدولة».

الترخيص والقيد

وأشارت: في عام 2014، كلفت بإدارة الترخيص والقيد، وهي الإدارة المعنية بالمهام التالية:

-ترخيص وقيد شركات التأمين والمهن المرتبطة به، مثل: وسطاء التأمين، ووكلاء التأمين، وخبراء الكشف وتقدير الأضرار، واستشاريي التأمين الإكتواريين، وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي.

Àتطبيق نظام النقاط للتوطين في قطاع التأمين، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الخاص باستراتيجية التوطين في القطاعات المالية والمصرفية الصادر عام 2015، ويرتكز القرار على التوطين النوعي وليس الكمي، طبقاً للأعمال التأمينية للشركة، بحيث يتم منح الشركات نقاطاً بطرق عدة، أهمها: الاستثمار في تدريب وتأهيل المواطنين، والتوظيف في الإدارات الفنية وليس الإدارية، واعتماد استراتيجية للتوطين من قبل الإدارة العليا بالشركة، بالإضافة إلى تعيين مواطنين جدد، والجدير بالذكر أن القرار يمتاز بالمرونة والعدالة، لارتكازه في احتساب النقاط على الأعمال التأمينية للشركة، فكلما زادت أعمال الشركة زادت النقاط المستهدفة.

-متابعة التقارير والمستندات الواجب على شركات التأمين والمهن موافاة الهيئة بها، مثل: وثائق التأمين، والاتفاقيات، والبيانات المالية المرتبطة بالإفصاحات الجوهرية للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.

- تدريب العاملين في القطاع، بالتعاون مع المعاهد العالمية المعتمدة في هذا الشأن.

استراتيجية الابتكار

وقالت إنه تحقيقاً لاستراتيجية الابتكار بالدولة، وبعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عام 2015 عاماً للابتكار، تم تكليفي بمهام الرئيس للابتكار في الهيئة.

وأوضحت السليماني: «العمل بالمؤسسات الحكومية يعزز الولاء الوطني، وأنا فخورة بكوني أعمل لدى هيئة التأمين، إحدى المؤسسات المالية الحكومية المتميزة بالدولة، والتي لها بصمة بارزة على المستوى الخليجي والعربي والإقليمي والعالمي، فضلاً عن وجود استراتيجية ورؤية واضحة تعنى بتطوير وتنظيم القطاع، وفق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى بيئة العمل التحفيزية، والتطويرية، والداعمة لأداء الموظف».

وبينت: «النجاح هو أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون، فالطموح ليس له سقف، لذا أطمح أن تكون لي بصمة فعالة في تحقيق استراتيجية الدولة، وحصولها على الرقم واحد في مجال الابتكار».

وعن النصائح الذي توجهها إلى الشباب لتمكينهم في سوق العمل، قالت السليماني: «أنصح الشباب بقراءة مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكتاب (تأملات في السعادة والإيجابية) لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث تتميز هذه الكتب بترسيخ ثقافة (لا للمستحيل)، ونعم لخلق بيئة طموحة، ومجتمع سعيد بإدارة حكومية».