«فلاي دبي» تُخضع أسطولها للصيانة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة فلاي دبي» أن أسطولها من الطائرات يخضع، خلال فترة التوقف، لبرنامج صيانة شامل مجدول، في أعقاب إعلان الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والطوارئ، والهيئة العامة للطيران المدني، تعليق جميع عمليات المسافرين حتى إشعار آخر.

وأفادت، في بيان أمس، بأنها قسمت أسطولها بين قاعدتي الهندسة والصيانة، لافتة إلى وجود 23 طائرة من طراز «بوينغ 800-737» من الجيل الجديد، وثلاث طائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس 9» في مطار آل مكتوم الدولي، فيما توجد 15 طائرة من الجيل الجديد من «بوينغ 800-737»، و10 طائرات «بوينغ 737 ماكس 8» في مطار دبي الدولي.

وقال نائب الرئيس الأول للهندسة والصيانة في «فلاي دبي»، ميك هيلز: «يعمل فريقنا من المهندسين المؤهلين وذوي الخبرة العالية، على مدار الساعة، لأداء مهام صيانة الطائرات المجدولة، لضمان الحفاظ على جميع طائراتنا، وفق أعلى مستويات الصلاحية للطيران، استعداداً للعودة إلى الخدمة».