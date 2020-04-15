اقتصادية دبي: 14.3 ألفا إجمالي معاملات التسجيل والترخيص في أقل من شهر

المصدر: دبي- الإمارات اليوم





حققت اقتصادية دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري نتائج قياسية في تطبيق نظام العمل عن بعد وتفعيل القنوات الذكية والإلكترونية، حيث وصل إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري خلال الفترة الزمنية ما بين 22 مارس و13 أبريل الجاري إلى 14 ألفا و366 معاملة، تضم ما نسبته 66% معاملة إلكترونية، و34% معاملة من خلال مراكز الخدمة التي توفر خدمات اقتصادية دبي عن بُعد.

تجديد الرخص

وأظهر التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري اليوم، أن معاملات تجديد الرخص شكلت ما نسبته 74% من إجمالي المعاملات، يليها معاملات تعديل الرخص بنسبه 7%، ووصل إجمالي معاملات تجديد الرخص إلى 10 آلاف و653 معاملة، في حين وصل إجمالي تعديل الرخص إلى 1047 معاملة.



وشكلت معاملات تجديد الرخص من خلال القنوات الذكية والإلكترونية ما نسبته 86% مقابل 14% معاملة عن طريق مراكز الخدمة عن بُعد، واستحوذت معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية على 74% من إجمالي معاملات التجديد.

حجز الأسماء

وأشار التقرير أنه تم إصدار 473 رخصة جديدة، وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 893 إجراء، في حين وصل عدد الموافقات المبدئية إلى 751 إجراء، الأمر الذي يؤكد استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص خلال الفترة الزمنية ما بين 22 مارس و13 أبريل الجاري، حاز نشاط «خدمات إدارة المشاريع» على 10% من حصة الأنشطة، تلاه نشاط «خدمات التطهير والتعقيم» 3%، كما شهد نشاط «تجارة الأدوات والمستلزمات الطبية العلاجية والجراحية» ونشاط «تجارة المواد الغذائية والمشروبات» حركة نشطة ضمن أعلى 10 أنشطة خلال نفس الفترة.

جنسيات متنوعة

وتنوعت الجنسيات لأصحاب الرخص خلال الفترة الزمنية ما بين 22 مارس و13 أبريل الجاري لتشمل رجال أعمال من فرنسا وبريطانيا وألمانيا ومالطا والصين وجمهورية مصر العربية والأردن والهند وبنجلادش وباكستان.

وحرصاً من قطاع التسجيل والترخيص التجاري على سلامة المتعاملين لإنجاز المعاملات، يمكن الحصول على خدمات التجديد التلقائي، الرخصة الفورية، رخصة تاجر، وغيرها من معاملات التسجيل والترخيص التجاري من خلال زيارة الموقع الإلكتروني ded.ae، أو التطبيق الذكي DED Business دون الحاجة لزيارة اقتصادية دبي أو مراكز الخدمة التي تقدم خدماتها.

ويمكن تجديد الرخصة التجارية تلقائيا من خلال خدمة التجديد التلقائي بخطوتين وفي أقل من دقيقتين من خلال إرسال رسالة نصية برقم الرخصة إلى 6969، كما يمكن الحصول على رخصة تاجر أينما كنت من خلال الموقع الإلكتروني dedtrader.ae، ويمكن الحصول على الرخصة الفورية من خلال ded.ae/instant.

وفي إطار التدابير الاحترازية الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، كانت اقتصادية دبي قد وجهت جميع مراكز الخدمة التي تقدم خدماتها في إمارة دبي توفير كافة احتياجات موظفيهم لأداء عملهم من المنزل. وتأتي هذه المبادرة تعزيزاً لجهود الحكومة من أجل سلامة أفراد المجتمع. وتضم كافة احتياجات الموظفين لأداء عملهم من المنزل كالأجهزة اللازمة، بريد إلكتروني خاص للتقديم على المعاملات، رقم هاتف للرد على استفسارات المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية، وتوعية المتعاملين بهذا القرار من خلال رسائل نصية وبريدية ووضع إعلان على واجهة المركز بقنوات تقديم الخدمة، وتوفير موظف في مكتب الاستقبال للرد على استفسارات المتعاملين.

ويمكن للمتعاملين اختيار المركز من خلال رابط على الموقع الإلكتروني لاقتصادية دبيded.ae حيث توجد اسماء المراكز وارقام التواصل والبريد الإلكتروني لكل مركز.



وتستمر اقتصادية دبي في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات على وجه العموم وإمارة دبي على وجه الخصوص، وذلك من خلال تطبيق العمل عن بُعد وتوجيه المتعاملين من مختلف القطاعات لإنجاز معاملاتهم من خلال موقعها الإلكتروني أو التطبيقات الذكية التابعة لها حرصاً على سلامتهم وصحتهم.

