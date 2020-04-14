"دبي مول" يطلق أكبر مركز تسوّق تجاري إلكتروني

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلن «دبي مول» اليوم، عن إطلاق مركز تسوّق تجاري إلكتروني على noon.com. كما تم تأسيس هذه الشراكة الاستراتيجية لدعم مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، وتمكين دبي مول من خدمة عملائه باستمرار وهم في منازلهم آمنين، دعماً لتوجه الحكومة الإماراتية في حملة "#خلّك_في_البيت".

ويوفر المركز التجاري الإلكتروني للزبائن التسوّق على أكثر من 24 علامة تجارية رائدة مع إضافة علامات تجارية جديدة كل يوم. مجال المشاركة مفتوح أمام جميع المتاجر والخدمات في دبي مول - بما في ذلك تجار التجزئة، وذلك لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل محال السوبرماركت والصيدليات، مع توافر المساعدة والدعم لهم طوال عملية التسجيل.

وقال محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة إعمار ومؤسّس منصّة نون: «إن خدمة عملائنا في سياق الوضع الحالي في قمّة أولوياتنا، وهي التحدي الذي نحاول جميعاً تخطّيه».

وأضاف أن «فريق العمل لدينا تكيّف بسرعة منقطعة النظير لفهم احتياجات المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء البلاد بعد الالتزام بقرار الحكومة للبقاء في المنازل. أنا فخور جداً بهذا التعاون، وأظن أن تجربة التسوّق في دبي مول على noon.com، هي شهادة ودليل على قوّة التحوّل الرقمي الذي تشهده المنطقة».