«موانئ دبي»: تدابير صارمة لحماية الموظفين وضمان تدفّق التجارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، خطة عمل شاملة وحاسمة لضمان صحة وسلامة موظفيها، وديمومة تقديم خدماتها عبر جميع قطاعات أعمالها وخدماتها اللوجستية في مراحل سلسلة التوريد كافة، للحفاظ على تدفق حركة التجارة الأساسية في ظل ظروف الانتشار العالمي لجائحة فيروس «كورونا» المستجد، مشيرة إلى أنه يتم تطبيق هذه التدابير الشاملة والمتكاملة بشكل صارم وتعاون وثيق مع مختلف الموانئ والسلطات الصحية، لاحتواء ومنع انتشار الفيروس.

وأكدت الشركة، في بيان أمس، أنها تعتمد في تحقيق استدامة عملياتها التشغيلية ومرونتها على استثماراتها الكبيرة التي خصصتها في بنيتها التحتية التكنولوجية، والمتمثلة بالدرجة الأولى في منظومة الرافعات الجسرية التي يتم التحكم فيها عن بُعد على أرصفة الميناء، وكذلك الرافعات المقنطرة والبوابات الآلية التي لا تحتاج إلى عناصر بشرية.

وأفادت بأن اهتمام العمليات المركزية في المقر الرئيس لميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ينصب على ضمان استمرارية وكفاءة حركة الإمدادات للمواد الحيوية، وأهمها المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية، التي تحتاجها الدولة وهيئة الصحة في دبي.

وأشارت إلى أن فرقها تعمل على زيادة مرونة عملياتها التشغيلية بشكل أكبر عبر مجموعة مبادرات، منها فرض التباعد والفصل بين فرق العمل المختلفة، وتكثيف عمليات التنظيف والتعقيم، إضافة إلى توفير وسائل النقل المناسبة للموظفين، وتأمين أماكن الإقامة للموظفين بالقرب من مقار عملهم.

كما شجعت معظم موظفيها الإداريين على العمل من منازلهم، وتم تركيب كاميرات حرارية في جميع مبانيها ومقراتها.

وقال المدير التنفيذي والمدير العام لـ«موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات» المدير التنفيذي لـ«جافزا»، محمد المعلم، إن «موظفي الشركة أهم ما نملك، ونضع سلامتهم وصحتهم على رأس أولوياتنا، ولذلك، اتخذنا تلك الإجراءات الفورية التي قمنا بتفعيلها لمنع انتشار (كورونا)».وأضاف: «نلتزم بشكل صارم بمتطلبات حكومة الإمارات، وهيئة الصحة بدبي، وتعليمات منظمة الصحة العالمية».