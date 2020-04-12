«تنظيم الاتصالات»: الإمارات تنجح في تبني أسلوب العمل عن بُعد

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أن المؤشرات الأولية للعمل عن بُعد في الدولة، أثبتت بعد ثلاثة أسابيع من بدء التطبيق، نجاح الإمارات في تبني أسلوب العمل الجديد كأسلوب فعال في أوقات الأزمات.

كما أكدت أن الدولة أثبتت جاهزية كوادرها البشرية، وجاهزية بنيتها التحتية لتبني أحدث أساليب العمل والإنتاج.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن ما يحدث حالياً من انتقال إلى أسلوب العمل عن بعد، ما هو إلا اختبار حقيقي لأسلوب العمل المستقبلي، متوقعة أنه بعد التغير الذي فرضته الظروف الراهنة، ستكون هناك زيادة أكبر في التحول نحو العمل والتعلم والشراء عن بعد.

نجاح

وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، بأن المؤشرات الأولية بعد تجاوز الأسبوع الثالث من تطبيق أسلوب العمل عن بعد، تدل على نجاح دولة الإمارات في تبني أسلوب العمل الجديد كأسلوب عصري وحديث وفعال، خصوصاً في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية.

وذكرت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن امتلاك الدولة لبنية تحتية متطورة، لاسيما تلك المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مكّن جميع الجهات الحكومية والخاصة من تطبيق أسلوب عن بعد بسلاسة.

وأشارت إلى أن سرعات الإنترنت العالية واشتراك الأغلبية العظمى من سكان الدولة في خدمات الإنترنت، سواء من خلال الإنترنت الثابت أو الهواتف المتحركة، ساعدا الموظفين في أداء مهامهم، فضلاً عن مساعدة الشركات على عقد الاجتماعات عن بعد بسهولة.

جاهزية

وأكدت «تنظيم الاتصالات» أن دولة الإمارات أثبتت جاهزية كوادرها البشرية، بجانب جاهزية بنيتها التحتية لتبني أحدث أساليب العمل والإنتاج، لافتة إلى أن ما يحصل اليوم من انتقال إلى أسلوب العمل عن بعد، ما هو إلا اختبار حقيقي لأسلوب العمل المستقبلي، الذي من المتوقع أن يسود في السنوات القليلة المقبلة.

وتوقعت أنه بعد التغير الكبير الذي فرضته الظروف الراهنة، ستكون هناك زيادة أكبر في التحول نحو العمل والتعلم عن بعد، علاوة على الشراء عبر الإنترنت وتقديم الخدمات عن بعد.

ولفتت إلى أنه على المستوى العالمي، أظهرت دراسة لمؤسسة «غارتنر» للأبحاث صدرت قبل جائحة «كورونا»، أن العمل عن بعد يزداد عالمياً، حيث ستصل الزيادة إلى 30% على الأقل خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

المستقبل

وشددت الهيئة على ضرورة النظر إلى ما يجري اليوم من عمل عن بعد أو تعلّم عن بعد، باعتباره صورة من المستقبل، أو نموذجاً أولياً لما سيكون عليه الوضع، مشيرة إلى أن العالم يتجه أصلاً، قبل انتشار وباء «كورونا»، إلى الحياة الذكية القائمة على التكنولوجيا الرقمية.

وأضافت أن دولة الإمارات شرعت في التحول نحو الحكومة الإلكترونية في عام 2001، إذ بدأت تقديم خدمات الحكومة عن بعد.

وأشارت الهيئة إلى أن موظفي الجهات الحكومية وموظفي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بشكل عام، متأقلمون بشكل كبير مع التعامل مع التقنيات الحديثة ووسائل الاتصالات العصرية، لذلك فإن معظم الأعمال والمهام الإدارية المكتبية استمرت بمستوى الإنتاجية نفسه.

تأقلم

أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بأنه، خلال الأسابيع القليلة الماضية، أبدى موظفو الهيئة تأقلماً مميزاً مع أسلوب العمل عن بعد، لاسيما مع امتلاكهم خبرات جيدة في هذا المجال، مؤكدة أنها لاتزال تقدم خدماتها بالكفاءة والجودة نفسيهما.

وشددت الهيئة على العمل باستمرار على مراقبة الوضع والاستماع إلى ملاحظات الموظفين العاملين عن بعد، مشيرة إلى أنها نجحت في الفترة الأولى في توفير جميع الأنظمة وقنوات التواصل، التي تسمح بتسيير دفة العمل بانسيابية وبلا أي عوائق.

تحذير من الشراء عبر مواقع غير موثوقة

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات المستهلكين من التسوق عبر المواقع غير الموثوقة وغير المعروفة.

ونصح مدير الأمن السيبراني في الهيئة، عبدالرحمن المرزوقي، بأنه في حالة الإصرار على الشراء من هذه المواقع غير الموثوقة، فإنه يجب الدفع عند الاستلام فقط وعدم اللجوء إلى الدفع الإلكتروني في هذه الحالة.

وأكد المرزوقي أن الهيئة تستجيب لأي من حالات الاحتيال الإلكتروني، وتتحرك بسرعة كبيرة لحجب المواقع والروابط الاحتيالية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

وكشف أن الهيئة أجرت استطلاعاً كشف عن ثقة 70% من المستخدمين بعمليات الدفع الإلكتروني، موضحاً أنه يمكن الاعتماد على الدفع الإلكتروني والوثوق بعمليات الدفع الإلكتروني من خلال التطبيقات المعروفة، والتطبيقات والمواقع التي تم وضعها في قائمة التطبيقات التي وضعتها الهيئة وتقوم بتحديثها بشكل مستمر.

وحذر المرزوقي، في تصريحات لتلفزيون الشارقة، من الضغط على المواقع والروابط غير المعروفة أو مجهولة المصدر، مع ضرورة الشراء من المواقع المعروفة، لافتاً إلى حملات توعوية مستمرة تقوم بها الهيئة حول أحدث أساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق الوقاية منها.

الإمارات أثبتت جاهزية كوادرها البشرية وبنيتها التحتية لتبني أحدث أساليب العمل والإنتاج.