بعد 3 أسابيع من التطبيق.. الإمارات تنجح في تبني أسلوب «العمل عن بعد»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، بأن المؤشرات الأولية بعد تجاوز الأسبوع الثالث من تطبيق أسلوب العمل عن بعد، تدل على نجاح دولة الإمارات في تبني أسلوب العمل الجديد كأسلوب عصري وحديث وفعال، خصوصاً في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية.

وذكرت الهيئة لـ«الامارات اليوم» أن امتلاك الدولة لبنية تحتية متطورة، لاسيما تلك المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مكّنت جميع الجهات الحكومية والخاصة من تطبيق أسلوب عن بعد بسلاسة.

وأشارت إلى أن سرعات الإنترنت العالية واشتراك الغالبية العظمى من سكان الدولة بخدمات الإنترنت سواء من خلال الإنترنت الثابت أو الهواتف المحمولة، ساعدت الموظفين من أداء مهامهم، فضلاً عن مساعدة الشركات على عقد الاجتماعات عن بعد بسهولة.



وأكدت «تنظيم الاتصالات» أن دولة الإمارات أثبتت جاهزية كوادرها البشرية وبنيتها التحتية لتبني أحدث أساليب العمل والإنتاج، لافتة إلى أن ما يحصل من انتقال إلى أسلوب العمل عن بعد، ما هو إلا اختبار حقيقي لأسلوب العمل المستقبلي والذي من المتوقع أن يسود في السنوات القليلة المقبلة.

وتوقعت أنه بعد التغير الكبير الذي فرضته الظروف الراهنة، سيكون هناك زيادة أكبر في التحول نحو العمل والتعلم عن بعد، علاوة على الشراء عبر الإنترنت وتقديم الخدمات عن بعد.

ولفتت إلى أنه على المستوى العالمي، أظهرت دراسة لمؤسسة «غارتنر» للأبحاث صدرت قبل جائحة «كورونا»، أن العمل عن بعد يزداد عالمياً، حيث ستصل الزيادة إلى 30% على الأقل خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وشددت الهيئة على ضرورة النظر إلى ما يجري اليوم من عمل عن بعد أو تعلّم عن بعد، باعتباره صورة من المستقبل أو نموذج أولي لما سيكون عليه الوضع، مشيرة إلى أن العالم يتجه أصلاً وقبل انتشار وباء «كورونا» إلى الحياة الذكية القائمة على التكنولوجيا الرقمية.

وأضافت أن دولة الإمارات شرعت في التحول نحو الحكومة الإلكترونية في عام 2001، إذ بدأت تقديم خدمات الحكومة عن بعد.

وأكدت أن موظفي الجهات الحكومية وموظفي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بشكل عام، متأقلمون بشكل كبير مع التعامل مع التقنيات الحديثة ووسائل الاتصالات العصرية لذلك فإن معظم الأعمال والمهام الإدارية المكتبية استمرت بمستوى الإنتاجية نفسه