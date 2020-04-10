«اقتصادية أبوظبي»: 50 إنذاراً ومخالفة لمنشآت تجارية في أبوظبي خلال 3 أيام

المصدر: عبير عبد الحليم ــ أبوظبي

حررت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أربع مخالفات، ووجهت 46 إنذاراً لمنشآت مخالفة، كما صادرت 205 سلع مغشوشة ومقلدة ومخالفة للمواصفات القياسية المعمول بها في الإمارةن وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية مكثفة قامت بها خلال الأيام الثلاثة الماضية.



وأكدت الدائرة في تقرير أصدرته أمس أنها وزعت 916 منشوراً توعوياً خلال هذه الحملات التفتيشية، تتعلق بالتعاميم التي أصدرتها، والممارسات التجارية الضارة التي تستوجب المخالفة في الإمارة.



وأوضحت «اقتصادة أبوظبي» أنها نفذت الحملات التفتيشية على 3371 منشأة اقتصادية، شملت منافذ بيع، وبقالات، ومراكز بيع خضراوات وفواكه، ومطاعم، وعربات متنقلة، ومقاهي، وصيدليات، ومراكز تجارية، وأندية رياضية، وصالونات نسائية، ومراكز بيع المستلزمات الصحية.



ولفتت إلى أن هذه الحملات تستهدف الحد من الآثار السلبية والممارسات التجارية الخاطئة، وتعزيز شفافية بيئة قطاع الاعمال، والتحقق من الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها في إطار الحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ 19» عالمياً.



يشار إلى أن «اقتصادية أبوظبي» نظمت آلاف الحملات التفتيشية منذ تفشي فيروس «كورونا» المستجد عالمياً، شملت مناطق أبوظبي، والعين، والظفرة، كما نفذت 3450 زيارة وحملة تفتيشية خلال الأيام الأربعة الأخيرة من مارس الماضي، أسفرت عن مصادرة أكثر من 71 ألفاً و700 سلعة مقلدة ومغشوشة مخالفة للمواصفات المعمول بها.