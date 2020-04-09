"راك بنك" يؤجل أقساط القروض ٣ أشهر للمتضررين من كورونا

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أفاد بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" بأنه سيقوم بتأجيل الأقساط الشهرية للقروض الشخصية وقروض السيارات للمتضررين من أزمة كورونا لمدة ثلاث شهور.

وأشار البنك إلى أن حزمة المساعدات التي أطلقها البنك، ستكون مشروطة بالتأثر المباشر من فيروس كورونا، وعلى المتضرر أن يتواصل مع البنك لإيقاف الاستحقاقات الشهرية الموجودة عليه للبنك.

وقال البنك إن حزمة التسهيلات بالنسبة للأفراد تشمل تأجيل دفعات الأقساط الشهرية لمدة تصل إلى 3 أشهر فيما يتعلق بقروض السيارات والقروض الشخصية للأفراد المأجورين أو العاملين لحسابهم الخاص والمتأثرين بفيروس كورونا دون أية رسوم، بالإضافة إلى تأجيل الأقساط الشهرية لمدة تصل إلى 3 أشهر على قروض الرهن العقاري للأفراد المأجورين أو العاملين على حسابهم الخاص دون أية رسوم ، بالإضافة إلى تأجيل الدفعات الشهرية لحاملي بطاقات الائتمان لمدة شهر واحد دون أي رسوم جزائية للتأجيل.



وأشار البنك أنه بالنسبة لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سوف يتم تخفيض سعر الإقراض الرئيسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم تأجيل للعملاء ذوي قروض الأعمال أو القروض المدعومة بالموجودات لمدة تصل إلى أشهر للأعمال التي تأثرت بشكل مباشر بفيروس كورونا دون فرض أية رسوم إضافية أو فوائد جزائية، فتح الحد الأدنى لحساب راك ستارتر دون حد أدنى للرصيد والمخصص لجميع رواد الأعمال والشركات الناشئة.