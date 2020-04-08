301 مليار درهم الشيكات المتداولة خلال الربع الأول

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن قيمة الشيكات التي تم تداولها والتعامل بها في السوق، ومرت عبر نظام مقاصة الشيكات التابع لـ«المركزي» خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 301 مليار درهم لعدد 6.3 ملايين شيك، بتراجع طفيف عن الفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت شيكات بقيمة 307 مليارات درهم لعدد 6.6 ملايين شيك.

وأوضح «المركزي» أن عدد الشيكات المحصلة يومياً من خلال نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها بلغ نحو 97 ألف شيك بقيمة 3.8 مليارات درهم تقريباً، مشيراً إلى أن نظام المقاصة بدأ العمل به منذ يوليو من عام 2008، ويوفر حالياً إمكانية تحصيل الشيك في اليوم نفسه.

إلى ذلك، أظهرت البيانات أن قيمة التحويلات المالية بين البنوك التي تمت عبر نظام المصرف المركزي بلغت 1.86 تريليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بينما بلغت الايداعات النقدية لدى «المركزي» خلال الربع الأول 57.2 مليار درهم، فيما بلغت السحوبات خلال الفترة نفسها 68.7 مليار درهم.

على صعيد آخر، أرسل عدد من البنوك رسائل بريدية إلى العملاء لاطلاعهم على المواعيد الجديدة لمراكز خدمة العملاء، وحثهم على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية بشرط الحفاظ على سرية معلوماتهم.